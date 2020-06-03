Bez maske ihracatında ilk hedef 100 milyon dolar

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş, yeni dönemde 100 milyon dolarlık bez maske ihracatı hedeflediklerini söyledi.

Sertbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 4 Mart'ta yayımlanan tebliğ çerçevesinde bez maske ihracatına ön izin şartı getirildiğini anımsattı.

Daha sonra ihracatçıların talebi üzerine 12 Mayıs'ta yeni bir kararla çok kullanımlık dokuma ve örgü bez maske ihracatında ön izin şartı aranmayacağının duyurulduğunu vurgulayan Sertbaş, bu tarihten sonra tekstil fabrikalarında bez maske mesaisinin hızlandığını dile getirdi.

- "Türkiye'den bez maske talebi artacaktır"

Hibe karşılığı normal cerrahi maske ihracatının da serbest bırakıldığını aktaran Sertbaş, bu alandaki dış satımın katlanarak artmaya başladığını kaydetti.

Dünya bez maskenin pazarının yaklaşık 2 milyar dolar seviyelerinde olduğunu ifade eden Sertbaş, şöyle konuştu:

"Bugün yaklaşık 100 milyon dolarlık bir maske ihracatımız var. Bunun yaklaşık yüzde 10'unu bez maske oluşturuyor. Bütün dünya cerrahi maskeden kurtulmaya çalışıyor. Türkiye'den bez maske talebi artacaktır. 2 milyar dolarlık pazar büyüklüğü olan bu sektörde 100 milyon dolarlık ihracat rakamlarına çok rahat ulaşabiliriz. Yeni dönemde ilk hedefimiz 100 milyon dolarlık bez maske ihracatı. Bu rakama da ulaşacağımızı düşünüyorum. Çünkü bu süreçte Uzak Doğu ülkelerinden normal siparişlerin gitmesi zorlaşacak."