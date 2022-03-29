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BForGood NFT Sergisi Boyner Cadde'de

29.03.2022 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BForGood NFT Sergisi Boyner Cadde'de

İSTANBUL (AA) - BForGood NFT Sergisi, Boyner ve Carny iş birliğinde 29 Mart-6 Nisan'da Boyner Cadde'de sanat ve teknolojiseverlerle buluşuyor.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, kürasyonunu Esra Özkan'ın üstlendiği sergide Hamza Kırbaş, Selay Karasu, Hakan Yılmaz, Ozan Gönen, Barış Kabalak, Ecem Dilan Köse, Mert Onaran, Hande Uğur, Cihan Ünalan, Gözde Mutluer, Mehmet Ünal, Burak Dağ, Selçuk Erdem, Alemşah Öztürk, Cem Güventürk, Balkan Karışman, Çağatay Güçlü, Foad Hamzeh, Erin İlkcan Aslan, Fuat Değirmenci ve Serdar Akkılıç'ın NFT eserleri yer alıyor.

Boyner Cadde'de yerini alan BForGood NFT sergisi, gelecekte toplumsal ve bireysel yaşamı kökten etkileyecek gündemlerin ötesinden bakarken, bir yandan genç doktor adaylarını destekleyerek hem sanat hem de eğitimin önemine dikkati çekmeyi hedefliyor.

Düzenlenen sergiyle geleceğin doktor adaylarına destek olmayı amaçlayan Boyner, sergide satışı gerçekleşen her bir eser için Lokman Hekim Sağlık Vakfı'nın "Yetiş Doktor" projesine bağışta bulunarak tıp öğrencilerinin bir yıllık eğitim bursunu karşılayacak.

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