BGC’den gazeteciye şiddete kınama

Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı, sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere yönelik haber yaparken yumruklanan ve hastaneye kaldırılan Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirlerine yönelik saldırıyı kınadı.

Kamuoyunun haber alma özgürlüğü adına görev yapan gazetecilerin sık sık saldırıya uğradığına dikkat çeken Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı, açıklamasında şu görüşlere yer verdi.

“Meslektaşlarımız geçmişten bu yana sık sık saldırıya uğramakta, hastanelik olmakta, hatta bazı olaylarda ne yazık ki yaşamlarını yitirmektedirler. Son olarak dün Bursa’da yaşanan olayda da, sokağa çıkma yasağını ihlal eden bir kişi, kendisini görüntülemek isteyen DHA kameramanı meslektaşımız Mehmet İnan’a saldırmıştır. Saldırı sonrası arkadaşımızın burnu kırılmış ve kanlar içinde hastaneye kaldırılmıştır. Bu tür saldırıların son bulması için defalarca dile getirdiğimiz gibi; kamuoyu adına görev yapan meslektaşlarımıza saldırıların, en ağır şekilde cezalandırılmasını beklemekteyiz. Saldırıya uğrayan meslektaşımıza ve Demirören Haber Ajansı çalışanlarına geçmiş olsun diyor, yakalanan saldırganların mahkemece gerekli şekilde cezalandırılmasını diliyorum.”

