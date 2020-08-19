YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kilis
  4. Biber ve Zeytinyağında kaliteyi arttırmak için projeler üretiliyor

Biber ve Zeytinyağında kaliteyi arttırmak için projeler üretiliyor

KİLİS HABERLERİ  | 19.08.2020 09:38 | Son Güncelleme

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi (TAMER), Kilis tarımında verimin arttırılması ve kalitenin istenen seviyeye gelmesi için yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekledi.“Tarımda Rekabetçilik Mali Destek Programı” ile İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen “Biber ve Zeytinyağında Tarladan Sofraya Verim ve Kalitenin Arttırılması Projesi”nin bahçe günü faaliyet toplantısı gerçekleştirildi.Uygulanacak olan proje ile biber yetiştiriciliğinde sorun olan hastalıkları belirlemek, üreticilere alternatif çeşitler sunmak, ürün kayıplarının önüne geçmek ve geleneksel üretim yöntemlerinin olumsuz etkilerini ortadan kaldırarak biberin pazar değerini yükseltmek amaçlanıyor.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi (TAMER), Kilis tarımında verimin arttırılması ve kalitenin istenen seviyeye gelmesi için yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekledi.
“Tarımda Rekabetçilik Mali Destek Programı” ile İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen “Biber ve Zeytinyağında Tarladan Sofraya Verim ve Kalitenin Arttırılması Projesi”nin bahçe günü faaliyet toplantısı gerçekleştirildi.
Uygulanacak olan proje ile biber yetiştiriciliğinde sorun olan hastalıkları belirlemek, üreticilere alternatif çeşitler sunmak, ürün kayıplarının önüne geçmek ve geleneksel üretim yöntemlerinin olumsuz etkilerini ortadan kaldırarak biberin pazar değerini yükseltmek amaçlanıyor. Projede, aynı zamanda tarihi 4 bin yıla dayanan Kilis yağlık zeytin çeşidinden elde edilen yağın bileşenlerini ortaya çıkararak uygun hasat zamanı, zeytin genotipi, sıkım sıcaklığı ve depo koşullarının belirlenmesi de hedefleniyor.
Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, “Kilis ve bulunduğu bölgenin tarımının geliştirilmesi, tarımsal potansiyelinin değerlendirilmesi noktasında Üniversitemizin tüm imkanlarını kullanıyoruz. Ziraat Fakültesindeki akademisyenlerimizin yaptığı bilimsel çalışmaların yanında, tarımsal üretimin yapıldığı arazide de üretim, analiz, verim ve kalite konusunda uygulamalarımız ve çiftçilerimizle ortaklaşa yürüttüğümüz çalışmalarımız etkin bir şekilde devam etmektedir. Kilis’in bulunduğu tarımsal konumdan dolayı özellikle yağlık zeytin üretimi ve hasadı, fide yetiştiriciliği, sebze yetiştiriciliği konularında çiftçilerimizle iş birliği içerisinde üretime dönük çalışmalarımızı sürdürerek Kilis tarımına ve Kilisli çiftçilerimize tarımsal uygulamalarda hem öncü hem de destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Aşk orucunu bozdu! Aşk orucunu bozdu!
PARTNER Fenomen gelin adayı Hanife'nin bir de kardeşine bakın! Pozları sanal alemi sallıyor Fenomen gelin adayı Hanife'nin bir de kardeşine bakın! Pozları sanal alemi sallıyor
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kilis Namaz Vakitleri 19 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:18
Sabah
05:45
Öğle
12:40
İkindi
16:23
Akşam
19:25
Yatsı
20:46

Kilis Nöbetçi Eczaneler19 Ağustos Çarşamba

Savranlı Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Kaymakam Soysal göreve başladı

Kaymakam Soysal göreve başladı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.