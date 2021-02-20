YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Bibliyofil’de bu haftaki konu Mezopotamya Mitolojisi

Bibliyofil’de bu haftaki konu Mezopotamya Mitolojisi

20.02.2021 14:19 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Bibliyofil’de bu haftaki konu Mezopotamya Mitolojisi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Medya Birimi tarafından Üniversitenin resmi YouTube kanalı için üretilen video içeriği “Bibliyofil”e bu hafta ESOGÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Medya Birimi tarafından Üniversitenin resmi YouTube kanalı için üretilen video içeriği “Bibliyofil”e bu hafta ESOGÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Özgür Karaoğlu konuk oldu.
Bibliyofil için Jean Bottéro ve Samuel Noah Kramer’in "Mezopotamya Mitolojisi" isimli kitabını seçen Doç. Dr. Özgür Karaoğlu kitabın mitlere yaklaşımını değerlendirdi. Sümer, Hitit, Akad mitolojisinden örneklere yer veren ve bunları yorumlayan eserin önemli bir kaynak kitap olduğunu ifade eden Doç. Dr. Özgür Karaoğlu, eserdeki anlatıların Sümerce ve Akadcadan çevrildiğini belirtti. Bu kitapla mitlerin toplumsal bellekteki yerini ve önemini daha iyi anlayabileceğimizi vurgulayan Doç. Dr. Özgür Karaoğlu, mitlerin günümüzde edebiyata ve sinemaya da ilham verdiğini kaydetti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesiKampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesi
Tarihi bölgede ilginç evlenme teklifiTarihi bölgede ilginç evlenme teklifi

Eskişehir Namaz Vakitleri 20 Şubat Cumartesi

İmsak
06:14
Sabah
07:37
Öğle
13:17
İkindi
16:17
Akşam
18:46
Yatsı
20:04

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler20 Şubat Cumartesi

Çobanoğlu Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
200220211800210220210830nobetci
Çobanoğlu Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
200220211800210220210830nobetci
Çobanoğlu Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
200220211800210220210830nobetci
Tümünü Göster
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Çorum'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Çorum'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Konyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Büyükşehir, yangında serası zarar gören üreticiye destek verecek

Büyükşehir, yangında serası zarar gören üreticiye destek verecek

Vali Becel, Regaib Kandilini kutladı

Vali Becel, Regaib Kandilini kutladı

Diğer Haberler

Turizm sektörünün pandemi dönemindeki kriz yönetimi stratejileri ele alındı

Turizm sektörünün pandemi dönemindeki kriz yönetimi stratejileri ele alındı

Eskişehirspor, Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı

Eskişehirspor, Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı

Dijital Eğitim Günleri’nde eğitime dair önemli başlıklar tartışıldı

Dijital Eğitim Günleri’nde eğitime dair önemli başlıklar tartışıldı

Beylikova projeleri konuşuldu

Beylikova projeleri konuşuldu

Aile cinayetinin şüpheli sayısı 13’e yükseldi

Aile cinayetinin şüpheli sayısı 13’e yükseldi

Başkan Ataç: "Belediyecilik anlayışımızda muhtarların büyük önemi var"

Başkan Ataç: "Belediyecilik anlayışımızda muhtarların büyük önemi var"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.