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Bıçakla yaralanmış halde bulundular

06.02.2021 12:34 | Son Güncelleme:
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Bıçakla yaralanmış halde bulundular

Konya’nın Ereğli ilçesinde, bıçakla yaralanan biri kadın iki kişi hastanede tedavi altına alınırken şüpheliler Karaman’da yakalandı.Olay dün akşam saatlerinde Ereğli ilçesi Aşıklar Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi.

Konya’nın Ereğli ilçesinde, bıçakla yaralanan biri kadın iki kişi hastanede tedavi altına alınırken şüpheliler Karaman’da yakalandı.
Olay dün akşam saatlerinde Ereğli ilçesi Aşıklar Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şenol D. ve Naciye K., bir otomobil içinde yaralı halde bulundu. Aldıkları bıçak darbesiyle ağır yaralanan Naciye K. ve Şenol D. kaldırıldıkları Ereğli Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlikeleri üzerine Konya’daki hastanelere sevk edildi.
Şüphelilerin Karaman’dan gelerek olayı gerçekleştirdiğini belirleyen polis, Bahattin K., Ahmet K., Mustafa Ö. ve Dilek A.’yı günlük kiralık apart dairede yakaladı. Şüpheli şahıslar gözaltına alınarak Ereğli ilçesine getirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bıçakla yaralanmış halde bulundular

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