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Bıçaklı kavgada yaralandı, otomobiliyle gelip yardım istedi

24.04.2023 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum’da tartıştığı şahıs tarafından bıçakla yaralanan bir kişi, otomobiliyle geldiği caddede çevredekilerden yardım istedi. Yaralı şahıs, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bıçaklı kavgada yaralandı, otomobiliyle gelip yardım istedi

Olay, Mehmet Akif Ersoy Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahsuni Şerif Parkı’nda Mert U. ile Mertcan B. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine Mertcan B. yanında bulundurduğu bıçak ile Mert U’yu bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Yaralı Mert U. ise Bahabey Caddesi üzerine otomobil ile gelerek çevreden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı Mert U., sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan Mertcan B’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Çorum'da patlama meydana gelen otomobildeki 3 kişi yaralandıÇorum'da patlama meydana gelen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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