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Biçerdöver kontrolleri başladı

BALIKESİR HABERLERİ  | 19.06.2020 17:46 | Son Güncelleme

Balıkesir’de 2020 yılı hububat hasadının başlaması ile birlikte İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen biçerdöver kontrolleri hız kazandı.Balıkesir’de ki hububat ekilişinin yaklaşık yüzde 80’i biçerdöver ile hasat yapılıyor.

Balıkesir’de 2020 yılı hububat hasadının başlaması ile birlikte İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen biçerdöver kontrolleri hız kazandı.
Balıkesir’de ki hububat ekilişinin yaklaşık yüzde 80’i biçerdöver ile hasat yapılıyor. Bu kapsamda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü biçerdöver kontrolörlerinden 34 denetim ekibi oluşturularak, 68 teknik elemandan oluşan Biçerdöver Kontrolörlerinin denetimleri hız kesmeden devam ediyor. Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü biçerdöver kontrolörleri dane kaybının Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen değerlerin altında olması ve en aza düşürülmesi amacı ile rutin kontrolleri sıklık ile yapılarak, hasat döneminde biçerdöverlerin bakım ve ayarlarının tam yapılıp yapılmadığını kontrol ediliyor. Biçerdöverle hasatta ürün kayıp oranında ulaşılacak hedef Balıkesir’de 2020 yılı için yüzde 2 olarak belirlendi.İl genelinde hasat yapan biçerdöverlerin dane ve sap kayıplarını kontrol eden Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli teknik ekipler, hububat hasadı döneminde çiftçilerin herhangi bir mağduriyetle karşılaşmaması için biçerdöver operatörlerinin belgeli olup olmadığı, yangın söndürme ekipmanları, yardımcı eleman olup olmadığı, biçim yüksekliği, dane döküm durumu, elek ve elevatör, batör, kontrabatör gibi ayarlarının tam olup olmadığı denetleniyor. Ortalama verime ilişkin bilgilerle biçerdöver sahibi, operatörü ve tarla sahibi hakkında kişisel bilgiler hasat denetim formuyla kayıt altına alınıyor.
Üreticiye tavsiyeler
Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince muhtarlara biçerdöver sahibi ve köy halkı adına sözleşme yapmaları, herhangi bir sorun yaşanması halinde hukuken mağdur olmamaları için tavsiyede bulunuluyor. Yangın çıkma ihtimaline karşı çiftçilerin ve operatörlerin çok dikkatli olmaları gerektiğini belirten Kontrol görevlisi teknik ekipler, yangın tehlikesine karşı hazırlıklı olmalarını, yeterli yangın söndürme ekipmanlarının ve hasat sırasında pulluk bağlı bir traktörü tarlada hazır bulundurmaları gerektiği konusunda çiftçilerimizi bilinçlendirerek konunun önemini vurgulanıyor. Yapılan denetimler sırasında Biçerdöver Kontrol Hizmetlerinin Yürütülmesiyle ilgili Valilik Tebliğ’i hükümlerine aykırı hareket eden biçerdöver sahiplerine cezai işlem uygulanıyor.

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Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!
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