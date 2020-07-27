Biçerdövercilerin zorlu gurbet mesaisi

Muş’ta hasat döneminin başlamasıyla ovanın yolunu tutan biçerdöverciler, tarladaki mesailerini bitirdikten sonra günün yorgunluğunu türkü söyleyip çay içerek atıyorlar.

Muş Ovası’nda ekimi yapılan 1 milyon 300 bin dönüm arpa ve buğday hasadı için gelen yüzlerce biçerdöver operatörü ve yardımcıları, gurbet mesaisini sürdürüyor. Diyarbakır, Ağrı, Muş, Bitlis ve çevre illere hasat için gelen biçerdöver operatörleri bir yandan hasat yapıp bir yandan da gündelik işlerini halletmeye çalışıyor. Zorlu bir yaşam içerisinde 3 ayı gurbette geçiren operatörler, günün yorgunluğunu ise türküler söyleyerek çay için atlatıyorlar.

Muş’a Diyarbakır’dan geldiğini söyleyen biçerdöver operatörü Fehmi Sevim, 20 biçerdöverle geldiklerini söyledi. 20 konteynerleri olduğunu ve onların içerisinde uyuduklarını aktaran Sevim, “Misafirlerimizi de ağırlayacağımız bir konteynerimiz var. Burada 20 gün çalışıyoruz. Başlangıcı Derik’te yapıyoruz daha sonra ise Diyarbakır, Muş, Ağrı ve bazen de Van’a gidiyoruz. Bütün işlerimizi kendimiz yapıyoruz. Aramızda bayan yok. Bulaşık, yemek ve gündelik işlerimizi kendi imkanımızla yapıyoruz. Biraz zorluk çekiyoruz. Bu tür işleri yaptığımızda kadınların ne kadar kıymetli olduğunu anlıyoruz. Yaşantımız biraz zor” dedi.