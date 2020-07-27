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Biçerdövercilerin zorlu gurbet mesaisi

MUŞ HABERLERİ  | 27.07.2020 09:15 | Son Güncelleme

Muş’ta hasat döneminin başlamasıyla ovanın yolunu tutan biçerdöverciler, tarladaki mesailerini bitirdikten sonra günün yorgunluğunu türkü söyleyip çay içerek atıyorlar.Muş Ovası’nda ekimi yapılan 1 milyon 300 bin dönüm arpa ve buğday hasadı için gelen yüzlerce biçerdöver operatörü ve yardımcıları, gurbet mesaisini sürdürüyor.

Muş’ta hasat döneminin başlamasıyla ovanın yolunu tutan biçerdöverciler, tarladaki mesailerini bitirdikten sonra günün yorgunluğunu türkü söyleyip çay içerek atıyorlar.
Muş Ovası’nda ekimi yapılan 1 milyon 300 bin dönüm arpa ve buğday hasadı için gelen yüzlerce biçerdöver operatörü ve yardımcıları, gurbet mesaisini sürdürüyor. Diyarbakır, Ağrı, Muş, Bitlis ve çevre illere hasat için gelen biçerdöver operatörleri bir yandan hasat yapıp bir yandan da gündelik işlerini halletmeye çalışıyor. Zorlu bir yaşam içerisinde 3 ayı gurbette geçiren operatörler, günün yorgunluğunu ise türküler söyleyerek çay için atlatıyorlar.
Muş’a Diyarbakır’dan geldiğini söyleyen biçerdöver operatörü Fehmi Sevim, 20 biçerdöverle geldiklerini söyledi. 20 konteynerleri olduğunu ve onların içerisinde uyuduklarını aktaran Sevim, “Misafirlerimizi de ağırlayacağımız bir konteynerimiz var. Burada 20 gün çalışıyoruz. Başlangıcı Derik’te yapıyoruz daha sonra ise Diyarbakır, Muş, Ağrı ve bazen de Van’a gidiyoruz. Bütün işlerimizi kendimiz yapıyoruz. Aramızda bayan yok. Bulaşık, yemek ve gündelik işlerimizi kendi imkanımızla yapıyoruz. Biraz zorluk çekiyoruz. Bu tür işleri yaptığımızda kadınların ne kadar kıymetli olduğunu anlıyoruz. Yaşantımız biraz zor” dedi.

“Traktörlerimiz, konteynerlerimiz 3 ay boyunca evimizdir”
Traktör römorku ve konteynerleri 3 aylık gurbet mesaisinde ev olarak kullandıklarını ifade eden Sevim, “Buraya 140 kişi geldik. Burası hem istirahat yerimiz hem evimiz hem de misafir odamız. İmece usulü biz birbirimize yardım ediyoruz. 3 ay dışarıda kalıyoruz. Bir ile gittiğimizde 15-20 gün kalıyoruz. Çamaşırlarımızın yıkanması için bazen eve gönderiyoruz, bazen de zorda kaldığımızda burada yıkıyoruz. Burada bir konteynerimizi de banyo olarak kullanıyoruz. Traktörlerimiz, konteynerlerimiz 3 ay boyunca bizim evimizdir. 3 ay boyunca bunların içerisinde yaşıyoruz” diye konuştu.
Biçerdöver operatörlerinden Hüseyin Sevim ise gün boyu 3 ekiple çalıştıklarını belirterek, “Sabah 07.00’de başlayıp gece geç saatlere kadar çalışıyoruz. Sabaha kadar çalışan arkadaşlarımızda oluyor. Burada kimi arkadaşımız şarkı söylüyor, kimi duş alıyor, kimi uyuyor. Mesaimizin bitmesiyle konteynere geliyoruz, yemek yiyoruz, çay içiyoruz, istirahatimize bakıyoruz. Burada türküler söylüyor, Kürtçe şarkılar seslendiriyoruz. Burada boş durmak yok. 3 ayımız bu şekilde geçiyor” şeklinde konuştu.

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