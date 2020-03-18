YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. BİDOS’dan şehitler için 14 kilometrelik yürüyüş

BİDOS’dan şehitler için 14 kilometrelik yürüyüş

BİLECİK HABERLERİ  | 18.03.2020 12:31 | Son Güncelleme

Bilecik Doğa Sporları (BİDOS) üyeleri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105’inci yılı dolayısıyla 14 kilometrelik doğa yürüyüşü yaptı.BİDOS üyeleri şehitleri anmak için “Çanakkale geçilmez" sloganıyla Osmanlı Devletinin kurulduğu topraklar Söğüt’e bağlı Stres Tepesinden Yukarı Dere mevkinde 14 kilometrelik bir doğa yürüyüşü gerçekleştirdiler.

BİDOS’dan şehitler için 14 kilometrelik yürüyüş

Bilecik Doğa Sporları (BİDOS) üyeleri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105’inci yılı dolayısıyla 14 kilometrelik doğa yürüyüşü yaptı.
BİDOS üyeleri şehitleri anmak için “Çanakkale geçilmez" sloganıyla Osmanlı Devletinin kurulduğu topraklar Söğüt’e bağlı Stres Tepesinden Yukarı Dere mevkinde 14 kilometrelik bir doğa yürüyüşü gerçekleştirdiler. Yürüyüş sonundan dev bir Türk bayrağı açan BİDOS üyeleri, ellerinde de küçük kağıtlara yazdıkları "Çanakkale Geçilmez" yazısı vardı.
BİDOS Sekreteri Funda Tellici, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105’inci yılı olduğunu söyleyerek, "Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale kahramanlarımızı sevgiyle, saygıyla, minnetle anıyoruz. Vatansever şehitlerimizin ruhları şad olsun. Bu destansı zaferin temelinde biliyoruz ki güçlü bir inanç, büyük bir vatan aşkı ve özgürlük tutkusu vardır" dedi.
Öte yanına yürüyüş sonundan grup üyesi Yılmaz Durmuş tarafından, "Mehmet Toprak Oldu" şiirini seslendirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROnu tanıyabildiniz mi?Onu tanıyabildiniz mi?
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vali Cüneyt Epcim: “Çanakkale Zaferi’ni 105. yıl dönümünde milletçe idrak etmenin kıvanç ve haklı gurunu yaşamaktayız”

Vali Cüneyt Epcim: “Çanakkale Zaferi’ni 105. yıl dönümünde milletçe idrak etmenin kıvanç ve haklı gurunu yaşamaktayız”

Eskişehirli sanatçının atık kâğıtlardan, deriden, tuval bezinden ‘Rölyef’ çalışması

Eskişehirli sanatçının atık kâğıtlardan, deriden, tuval bezinden ‘Rölyef’ çalışması

3 gündür kayıp olan üç kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

3 gündür kayıp olan üç kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Şerit değiştirmek isteyen motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı

Şerit değiştirmek isteyen motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Hanımeli Sokak kapalı olacak

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Hanımeli Sokak kapalı olacak

Bilecik Namaz Vakitleri 18 Mart Çarşamba

İmsak
05:36
Sabah
07:00
Öğle
13:13
İkindi
16:36
Akşam
19:17
Yatsı
20:35

Bilecik Nöbetçi Eczaneler18 Mart Çarşamba

Edebali Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Kardeşler Eczanesi
Sogut
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Pelitözü Gölpark’a içkili mekan açıklamasına karar verildi

Pelitözü Gölpark’a içkili mekan açıklamasına karar verildi

332 konut için 2 bin 202 kişi başvuruda bulundu

332 konut için 2 bin 202 kişi başvuruda bulundu

Otomobil düz yolda takla attı: 2 yaralı

Otomobil düz yolda takla attı: 2 yaralı

Yıldız Kızlar İl Şampiyonası başladı

Yıldız Kızlar İl Şampiyonası başladı

Bandırmalıoğlu yakalandı

Bandırmalıoğlu yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.