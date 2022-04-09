Bien, Coverings Fuarı'nda yeni ürünlerini tanıttı

İSTANBUL (AA) - Türkiye ve dünyada yapı sektörünün önemli oyuncuları arasında yer alan Bien, koleksiyonlarını Amerika'nın önde gelen seramik, karo ve doğal taş fuarı olan Coverings Fuarı’nda sergiledi.

Bien'den yapılan açıklamaya göre, Bien, en büyük hedef pazarlarından biri olarak gördüğü Amerika’daki konumunu güçlendirmeye devam ediyor.

Amerika’da 30 yıldan fazla süredir düzenlenen ve bu yıl 5-8 Nisan'da Las Vegas’ta gerçekleştirilen Coverings Fuarı’nda yerini alan Bien, en yenilikçi ürünlerini ziyaretçilerle buluşturdu. Seramik sektörünün en önemli platformlarından biri olarak görülen ve 40'tan fazla ülkeden katılımcının olduğu fuarda Bien standına yoğun ilgi oldu.

Amerika pazarında uzun süredir faaliyet gösteren Bien, yaklaşık 112 metrekare büyüklüğe sahip C10710 numaralı standında en yeni duvar karosu koleksiyonlarını, 20 mm kalınlığındaki teknik porselen ürünlerini, 60x120 ve 120x180 ebatlı koleksiyonlarını sergiledi. Bien global hedefleri doğrultusunda yurt dışı pazarlarda ilerlemeye devam ediyor.

