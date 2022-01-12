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Bien enerjide yıllık 5 bin TEP tasarruf sağlıyor

12.01.2022 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bien Direktörü Serkan Önem: -"Önümüzdeki süreçte karbon salınım miktarını yüzde 5 oranında düşürürken, tesislerimizdeki su kullanımını yüzde 10 oranında azaltmayı, geri dönüşüm oranını ise yüzde 5’e çıkarmayı hedefliyoruz"

İSTANBUL(AA) - Bien, hayata geçirdiği projeler ve uyguladığı teknolojik sistemlerle Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlamaya devam ediyor.

Bien'den yapılan açıklamaya göre, doğa ve iklim değişikliği konularının salgınla birlikte daha da önem kazandığı 2021’de Bien, çevre dostu sistemlere 10 milyon TL değerinde yatırım yaparak yıllık 5 bin TEP enerji tasarrufuna ulaştı. Bien, seramik üretiminde kullanılan fırınların bacalarından çıkan atık havayı, ısı enerjisine dönüştürürken, kullandığı teknolojilerle karbon emisyon oranlarını da düşürmeye devam etti.

İşletmelerinde otomatik aydınlatma sistemlerinin kullanarak elektrik tasarrufu sağlamayı, verimli armatürler ile enerji tüketiminin azaltılmasını ve gün ışığından daha fazla faydalanmayı hedefleyen Bien, fabrikalarında yüksek verimli elektrikli motorlar kullanarak, bir yandan elektrik tasarrufu yaparken diğer yandan da bakım maliyetlerini azaltıyor.

Elektrik motorlu forkliftler ile fosil yakıt kullanımını azaltıp temiz enerji ve çevre dostu araçları destekleyen Bien, üretim esnasında çıkan karo atıklarını da kendi üretiminde ve çimento sektöründe hammadde olarak kullanıyor. Su kaynaklarının korunması amacıyla da fabrikalarındaki su arıtma tesislerinde günde yaklaşık 25 bin metreküp suyu arıtıp tekrar üretim proseslerinde kullanıyor ve böylece yüzde 100 geri dönüşüm sağlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bien Direktörü Serkan Önem, kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanarak sürekli yeniliği ve gelişimi amaçladıklarını belirterek, "ürettiğimiz kaliteli ürünler ile yaşama ve yaşam alanlarına değer katarken çalışanlarımızla topluma ve çevreye saygılı bir şirket olmayı hedefliyoruz. Ürünlerimiz yüzlerce testten geçtikten sonra iç hava kalitesindeki olumlu etkileri kanıtlanarak Greenguard Sertifikası’nın sahibi oldu.

Bunun yanı sıra doğal kaynakları dikkatli kullanmanın son derece önem arz ettiği günümüzde, çevrenin korunması ve atıkların tekrar ekonomiye kazandırılması amacıyla çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Bu kapsamda atıkları niteliklerine göre ayrıştırarak değerlendiriyoruz. Önümüzdeki süreçte karbon salınım miktarını yüzde 5 oranında düşürürken, tesislerimizdeki su kullanımını yüzde 10 oranında azaltmayı, geri dönüşüm oranını ise yüzde 5’e çıkarmayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

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