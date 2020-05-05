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Biga Belediye Meclisi olağanüstü toplandı

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 05.05.2020 17:49 | Son Güncelleme

Biga Belediyesi’nin 2020 yılına ait 1.

Biga Belediyesi’nin 2020 yılına ait 1. olağanüstü meclis toplantısında 5 gündem maddesi görüşülüp, oy birliğiyle karara bağlandı.
İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan genelge ile korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında belediyelerin Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında gerçekleştirecekleri olağan meclis toplantıları ertelenirken, Biga Belediyesi Mayıs ayı olağanüstü meclis toplantısını yaptı.
Biga İlçesi Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararları gereğince Biga Belediye Meclisi 2020 yılına ait olağanüstü meclis toplantısı Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan başkanlığında 5 Mayıs 2020 Salı saat 16.00’da Atatürk Kültür Merkezi konferans salonunda gerçekleşti. Toplantıda 5 gündem maddesi görüşülüp oy birliğiyle karara bağlandı. Toplantıya, meclis üyeleri sosyal mesafe kuralına uyup maske takarak katılırken, toplantı Biga Belediyesi’nin sosyal medya hesabından canlı olarak yayınlandı.
Birinci gündem maddesi olarak, Sakarya Mahallesi 181 ada 26, 27, 28, 29, 30 ve 31 parsel nolu taşınmazların kamulaştırılması işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den 2.994.975,00 TL kredi kullanılması ve krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya ve imzalamaya Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan’ın yetkilendirilmesi meclis gündemine geldi ve oy birliğiyle kabul edildi.
İkinci gündem maddesi olarak, meclise gelen devir ve yetki işlemleri konusu Başkan Erdoğan’ın bilgilendirmesiyle mecliste görüşüldü. Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nce inşaa edilmiş olan, Kocabaş Çayı Taşkın Kontrol Tesisinin işletme, bakım-onarım ve yönetim sorumluluğunun DSİ’den devir alınmasına ilişkin devir protokolü sözleşmesi evraklarını imzalamaya oy birliğiyle yetkilendirildi.
Üçüncü gündem maddesinde görüşülen Biga Belediyesi’ne ait İstiklal Mahallesi 109 ada 20, 22 ve 31 nolu parseller okul yapımı için Maliye Hazinesine devri oy birliğiyle kabul edildi.
Gündemin dördüncü maddesinde Çavuşköy, Yeniceköy, Hamdibey ve İstiklal Mahallesi sınırları içinde olup Mutlak Tarım Arazisi, Kuru Marjinal Tarım Arazileri ile Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlarda bulunan parsellerde kamu yararı kararı alınmasıyla ilgili İmar Komisyonunun raporu görüşüldü. Biga’nın düzenli bir şekilde gelişip büyüyebilmesi ve ekonomiye katkı sağlaması için söz konusu parseller üzerinde sosyal donatı alanları, yaşam kalitesi yüksek olan planlı kentler oluşturmak amacıyla hazırlanan kamu yararı talep teknik raporu doğrultusunda kamu yararı kararı oy birliğiyle kabul edildi.
Beşinci madde olarak ise Şirintepe Mahallesi’nde inşa edilecek olan İlçe Jandarma Komutanlığı Binası yapımı için tadilat imar planı meclis üyelerince oy birliğiyle kabul edildi.
Biga Belediye Meclisi Temmuz 2020 Meclis toplantısı ise 7 Temmuz 2020 Salı günü saat 16.00’da yapılacak.

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