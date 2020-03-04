Biga Belediye Meclisinden Bahar Kalkanı’na tam destek

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan başkanlığında toplanan Biga Belediye Meclisi, İdlib’te başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı’na desteğini açıkladı. Meclis’te ayrıca Şubat ayı huzur hakkı bedeli oy birliğiyle TSK Güçlendirme Vakfı’na bağışlandı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantıda Biga Belediye Meclisi, İdlib’te şehit olan askerlerin kanını yerde bırakmamak ve ülke güvenliğini sağlamak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı’nın sonuna kadar yanında olduğunu duyurdu. Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan başkanlığında düzenlenen mart ayı olağan meclis toplantısında İdlib şehitleri için Dr. Tevfik Başarı Camii İmam Hatibi Davut Yasan Kur’an-ı Kerim okudu. Biga Müftüsü Ramazan Orhanlı tarafından ise Türk askerinin Bahar Kalkanı Harekatı’nda başarılı olması ve şehitler için dua ettirildi. Toplantıya, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Belediye Başkan Yardımcıları Nazım Hikmet Keskiner ve Sıtkı Keçeci, Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti İlçe Başkanları ve teşkilatları, Biga İlçe Emniyet Müdürü Şafak Özkan, Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileri, Mahalle Muhtarları, birim müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Toplantı, Biga Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlandı.

"Rabbim Türk ordusunun muzaffer olmasını nasip etsin"

Duanın ardından Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan tarafından, ‘Mehmetçiğimizin Yanındayız’ başlıklı bildiri okundu. Başkan Erdoğan, “27 Şubat’ta İdlib’de rejim unsurları tarafından düzenlenen hain saldırılarda şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Türkiye olarak, Millet olarak tarihin çok önemli günlerinden geçiyoruz. 100 yıl önce olduğu gibi bugün de ülkemizi kuşatma peşinde olanlara karşı topyekün bir mücadele veriyoruz. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmamak, hudutlarımızın, birliklerimizin ve halkımızın güvenliğini sağlamak, bölgede yaşanan insanlık dramını sona erdirerek göçü önlemek için Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı’nı sonuna kadar destekliyoruz. Kahramanca mücadele eden ordumuzun, istihbaratımızın, operasyonda görevli tüm komutan ve yetkililerin yanındayız. Millet olarak gönlümüz, aklımız ve dualarımız Mehmetçiklerimizle beraberdir. Rabbim Türk ordusunun muzaffer olmasını nasip etsin” dedi.

"Birlik ve beraberlik içerisinde başarıya ulaşacağız"

Başkan Erdoğan, destek ve temenni bildirisini şu sözlerle tamamladı:

“Bahar Kalkanı Harekatı’nda başarılı olmamız ülkemiz, bölge ve dünya barışı için çok önemlidir. Cumhurbaşkanımız Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi “Bugün Kamışlı’da, Resulayn’da, Cerablus’ta, Münbiç’te, El Bab’da, İdlib’de vermediğimiz savaşı, Allah göstermesin, yarın Şırnak’ta, Mardin’de, Şanlıurfa’da, Gaziantep’te, Hatay’da vermek zorunda kalırız. Senaryonun asıl hedefi Suriye değil, Türkiye’dir.” Daha önceki harekatlarda olduğu gibi Bahar Kalkanı Harekatı’nda da devlet-millet bütünleşmesiyle, birlik ve beraberlik içinde başarıya ulaşacağımıza yürekten inanıyoruz. Bu süreçte, ülkemizin yüksek menfaatlerini, sınırlarımızı ve geleceğimizi korumak için azim ve kararlılıkla görevlerini ifa eden kahraman ordumuzla gurur duyuyoruz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Rabbim vatanımıza göz dikenlere, vatanımızı parçalamak isteyenlere, bayrağımızı indirmek ve ezanımızı susturmak isteyenlere fırsat vermesin. Kanlarıyla bu toprakları bize vatan kılan, Türk’ün şanlı bayrağı için tüm aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralı askerlerimize Rabbimden tez zamanda şifalar diliyorum. Tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, minnetle anıyorum.”

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