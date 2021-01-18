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Biga Belediyesi soğuk havalarda sokak hayvanlarını unutmadı

18.01.2021 12:35 | Son Güncelleme:
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Biga Belediyesi, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle beslenme zorluğu yaşayan sokak hayvanları için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Biga Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri sokaklarda yaşayan köpeklere ve kedilere yönelik çalışmalarını düzenli olarak yapmaya devam ederken, soğuk hava şartlarında hayvanların beslenme ihtiyaçları için çalışmaları sıklaştırdı.Ekipler, ilçenin çeşitli noktalarında bulunan beslenme odaklarına mama bırakırken sokak hayvanlarının bulunduğu mesire alanı gibi dış bölgeleri de unutmayarak besleme çalışmaları yaptı.Biga Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Can dostlarımız bize emanet demiştik, emanetimize sahip çıkmaya devam ediyoruz.

Biga Belediyesi, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle beslenme zorluğu yaşayan sokak hayvanları için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Biga Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri sokaklarda yaşayan köpeklere ve kedilere yönelik çalışmalarını düzenli olarak yapmaya devam ederken, soğuk hava şartlarında hayvanların beslenme ihtiyaçları için çalışmaları sıklaştırdı.
Ekipler, ilçenin çeşitli noktalarında bulunan beslenme odaklarına mama bırakırken sokak hayvanlarının bulunduğu mesire alanı gibi dış bölgeleri de unutmayarak besleme çalışmaları yaptı.
Biga Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Can dostlarımız bize emanet demiştik, emanetimize sahip çıkmaya devam ediyoruz. Havaların soğuması ve devam eden kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan can dostlarımız için ekiplerimiz birçok noktada mama dağıtım çalışmalarına devam ediyor” denildi.

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