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Biga Belediyesi sokak hayvanlarını kısıtlamalarda unutmadı

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 06.12.2020 12:16 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Biga Belediyesi, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında beslenme imkanları azalan sokak hayvanlarını unutmadı.Biga Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında da sokak hayvanlarını yalnız bırakmazken, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan da mama ve barınma odaklarına mama bıraktı ve su kaplarını doldurdu.Korona virüs salgınından olumsuz etkilenen sokak hayvanlarını ziyaret eden Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan bir kez daha hayvan sevgisini gösterdi.

Çanakkale’nin Biga Belediyesi, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında beslenme imkanları azalan sokak hayvanlarını unutmadı.
Biga Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında da sokak hayvanlarını yalnız bırakmazken, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan da mama ve barınma odaklarına mama bıraktı ve su kaplarını doldurdu.
Korona virüs salgınından olumsuz etkilenen sokak hayvanlarını ziyaret eden Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan bir kez daha hayvan sevgisini gösterdi. Köpeklere mama veren ve onları seven Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, “Korona virüs tedbirleri kapsamında bugün ilçemizin muhtelif noktalarında bulunan beslenme odaklarımızı ziyaret ettik. Mama bırakıp sularını doldurduğumuz can dostlarımızı yalnız bırakmıyoruz. Salgının ülkemizde görülmeye başladığı ilk günden itibaren ilçemizdeki beslenme ve barınma odak noktalarını artırarak tüm ekiplerimizle canı dostlarımızın yanında olduk. Bugün de Allah’ın bize emaneti olan can dostlarımızı ziyaret ederek onlara mama verdik. Hiçbir vatandaşımızın gözü arkada kalmasın, can dostlarımız bize emanet” dedi.

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