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  4. Biga Belediyesi’nden dev tasarruf için ilk adım

Biga Belediyesi’nden dev tasarruf için ilk adım

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 20.01.2020 12:38 | Son Güncelleme

Biga Belediyesi, yıllık elektrik tüketiminin azaltılması için rüzgar enerji santrali (RES) veya güneş enerji santrali (GES) kurulum hedefiyle çıktığı yolda ilk adımı attı.Biga Belediyesi, yıllık 6-7 milyon lira civarında olan elektrik faturası giderinin minimum seviyeye düşürülmesi ve enerji verimliliğinin artırılması adına sürdürülebilir enerji kaynağı oluşturmak için rüzgar enerji santrali (RES) veya güneş enerji santrali (GES) kurmayı hedefliyor.

Biga Belediyesi, yıllık elektrik tüketiminin azaltılması için rüzgar enerji santrali (RES) veya güneş enerji santrali (GES) kurulum hedefiyle çıktığı yolda ilk adımı attı.
Biga Belediyesi, yıllık 6-7 milyon lira civarında olan elektrik faturası giderinin minimum seviyeye düşürülmesi ve enerji verimliliğinin artırılması adına sürdürülebilir enerji kaynağı oluşturmak için rüzgar enerji santrali (RES) veya güneş enerji santrali (GES) kurmayı hedefliyor. Çalışmalar kapsamda İller Bankası Bursa Bölge Müdürlüğünde görevli Elektrik Mühendisi İrfan Tanyeri ve Biga Belediyesi ekiplerinden oluşan heyet, belediyenin Aksaz köyündeki arazisi üzerinde RES için fizibilite incelemelerinde bulundu.
Biga Belediyesi, yenilebilir enerji kaynakları ile enerji tüketimlerini azaltmak için yapılan çalışmalar kapsamında hem kendi elektriğini üretmek hem de dev bir tasarruf yapmayı hedefliyor. Biga Belediyesi bütçesinin rüzgar enerji santrali (RES) projesinin kurulması durumunda yıllık 5,5 milyon lira; güneş enerji santrali (GES) kurulması durumunda ise yıllık 2,5 milyon lira tasarruf etmesi öngörülüyor. Biga Belediyesinin vizyon projelerinden olacak ve örnek teşkil edecek projesi için kurulum maliyetleri ve sağlayacağı faydaların da analiz çalışmaları sürüyor.
İller Bankası Bursa Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanacak olan fizibilite raporu ile birlikte temiz ve çevreci enerji kapsamında çalışmalar şekillenecek.

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