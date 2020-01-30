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Biga Kent Konseyinden Dekan Kanten’e ziyaret

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 30.01.2020 12:10 | Son Güncelleme

Biga Kent Konseyi Başkanı Metin Tatlı ve Genel Sekreter Erdoğan Başer, Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Selahattin Kanten’i makamında ziyaret etti.

Biga Kent Konseyinden Dekan Kanten’e ziyaret

Biga Kent Konseyi Başkanı Metin Tatlı ve Genel Sekreter Erdoğan Başer, Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Selahattin Kanten’i makamında ziyaret etti. Yapılan görüşmede Biga Kent Konseyinin 13 çalışma grubu hakkında bilgi verildi.
Eko-Turizm ve Nilüfer Gölü çalışma grubu için Biga’da Selahattin Kanten, Ergün Erkap başta olmak üzere Çanakkale Rehberler Odası Başkanı Ümit Cihan Müşterioğlu, diğer kurum ve kuruluşların temsilcileri ile tur destinasyonu için toplantılar yapılacak. Çalışmalara katılmak isteyen gönüllüler Biga Belediyesinin en üst katında bulunan Kent Konseyinden detayları alabilecekler. Gönüllülük esasında konseydeki çalışmalara katılmak isteyen vatandaşlar, yarın saat 17:00’da Biga Belediyesi nikah salonunda yapılacak olan Biga Kent konseyi Genel kurulu öncesi bilgilendirme toplantısını da takip edebilecek.

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Merkez
Barbaros Eczanesi
Kepez
Bayraktar Eczanesi
Ayvacik
Deniz Eczanesi
Ayvacik
Seda Eczanesi
Bayramic
Sağlık Eczanesi
Biga
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