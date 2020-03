Biga Kitap Festivali binlerce kitapseveri ağırladı

Biga Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleşen Kitap Festivali sona ererken, vatandaşlar 9 gün boyunca kitap ve kültür dolu günler yaşadı.

Biga Kitap Festivali, 28 yazar, 24 yayınevi ile birlikte 14 söyleşi ve 23 imza programına ev sahipliği yaptı. 22 Şubat Cumartesi günü Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılan kitap okuma faaliyetiyle kapılarını açan ve 9 gün süren Biga Kitap Festivali dün sona erdi. 9 gün boyunca yazarları ağırlayan Biga Kitap Festivali, yoğun bir ziyaretçi katılımıyla gerçekleşti. Yazarların iç içe olduğu vatandaşlar kültür ve eğitim dolu günlerde hem kitap satın aldı hem de kitapların yazarlarıyla sohbet edip kitap imzalattı. Öğrenciler ise öğretmenleriyle birlikte kitap festivaline katılım sağlayarak kitaplarla tanıştı ve yeni kitaplar aldı.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Biga Kitap Festivali’nde 9 gün boyunca bir araya geldiği vatandaşlar, öğrenciler ve çocuklarla sohbet ederek, kitap hediye etti. Kitap Festivali’nin Biga’nın kitap ve kültür hayatına büyük değer kattığını ifaden eden Başkan Erdoğan, “Biga’daki kitabevleri ile birlikte, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz işbirliğiyle hazırladığımız Biga Kitap Festivali’miz 9 gün boyunca dolu dolu bir programa ev sahipliği yaptı. Her akşam bir söyleşimiz ve hemen ardından imzamız oldu. Gün boyunca ilkokuldan üniversiteye kadar öğrencilerimiz ve ailelerimiz ziyaret etti. Biga Kitap Festivali’ni ilçemizin kültür ve sosyal hayatı ile yarınları için çok kıymetli bir proje olarak görüyoruz. Her çocuğumuzun, her öğrencimizin ve her vatandaşımızın elinde kitap olsun istiyoruz. Geçmişi kültürel zenginliklerle dolu bir ilçede yaşıyoruz. Hem ilçemizdeki kültürleri tanıtmak hem de gelecek nesle sahip çıkmak adına kültür programlarımız artarak devam ediyor. Genç nüfusumuz içinde ilk, orta, lise ve üniversite ile birlikte yaklaşık 25 bin öğrencimiz var. İnşallah önümüzdeki yıl da aynı heyecan ve coşkuyla festivalimizi gerçekleştireceğiz. Emeği geçen ve katılım sağlayan herkese teşekkür ederim” diye konuştu.