YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Biga Kitap Festivali binlerce kitapseveri ağırladı

Biga Kitap Festivali binlerce kitapseveri ağırladı

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 02.03.2020 12:08 | Son Güncelleme

Biga Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleşen Kitap Festivali sona ererken, vatandaşlar 9 gün boyunca kitap ve kültür dolu günler yaşadı.Biga Kitap Festivali, 28 yazar, 24 yayınevi ile birlikte 14 söyleşi ve 23 imza programına ev sahipliği yaptı.

Biga Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleşen Kitap Festivali sona ererken, vatandaşlar 9 gün boyunca kitap ve kültür dolu günler yaşadı.
Biga Kitap Festivali, 28 yazar, 24 yayınevi ile birlikte 14 söyleşi ve 23 imza programına ev sahipliği yaptı. 22 Şubat Cumartesi günü Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılan kitap okuma faaliyetiyle kapılarını açan ve 9 gün süren Biga Kitap Festivali dün sona erdi. 9 gün boyunca yazarları ağırlayan Biga Kitap Festivali, yoğun bir ziyaretçi katılımıyla gerçekleşti. Yazarların iç içe olduğu vatandaşlar kültür ve eğitim dolu günlerde hem kitap satın aldı hem de kitapların yazarlarıyla sohbet edip kitap imzalattı. Öğrenciler ise öğretmenleriyle birlikte kitap festivaline katılım sağlayarak kitaplarla tanıştı ve yeni kitaplar aldı.
Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Biga Kitap Festivali’nde 9 gün boyunca bir araya geldiği vatandaşlar, öğrenciler ve çocuklarla sohbet ederek, kitap hediye etti. Kitap Festivali’nin Biga’nın kitap ve kültür hayatına büyük değer kattığını ifaden eden Başkan Erdoğan, “Biga’daki kitabevleri ile birlikte, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz işbirliğiyle hazırladığımız Biga Kitap Festivali’miz 9 gün boyunca dolu dolu bir programa ev sahipliği yaptı. Her akşam bir söyleşimiz ve hemen ardından imzamız oldu. Gün boyunca ilkokuldan üniversiteye kadar öğrencilerimiz ve ailelerimiz ziyaret etti. Biga Kitap Festivali’ni ilçemizin kültür ve sosyal hayatı ile yarınları için çok kıymetli bir proje olarak görüyoruz. Her çocuğumuzun, her öğrencimizin ve her vatandaşımızın elinde kitap olsun istiyoruz. Geçmişi kültürel zenginliklerle dolu bir ilçede yaşıyoruz. Hem ilçemizdeki kültürleri tanıtmak hem de gelecek nesle sahip çıkmak adına kültür programlarımız artarak devam ediyor. Genç nüfusumuz içinde ilk, orta, lise ve üniversite ile birlikte yaklaşık 25 bin öğrencimiz var. İnşallah önümüzdeki yıl da aynı heyecan ve coşkuyla festivalimizi gerçekleştireceğiz. Emeği geçen ve katılım sağlayan herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Saunada görülmemiş olay! 'Tek kelimeyle utanç vericiydi' Saunada görülmemiş olay! 'Tek kelimeyle utanç vericiydi'
Üniversitelilerin kız kavgasında korkunç son! Üniversitelilerin kız kavgasında korkunç son!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

İzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

Kiviye korona virüsü darbesi

Kiviye korona virüsü darbesi

Kars tabyaları yok oluyor

Kars tabyaları yok oluyor

Karantina altına alınan şoförlerden iyi haber

Karantina altına alınan şoförlerden iyi haber

Kırşehir’de, mahallelere çevreye duyarlı konteyner dağıtımına başlandı

Kırşehir’de, mahallelere çevreye duyarlı konteyner dağıtımına başlandı

İzmirliler kara doydu

İzmirliler kara doydu

Çanakkale Namaz Vakitleri 2 Mart Pazartesi

İmsak
06:16
Sabah
07:39
Öğle
13:32
İkindi
16:40
Akşam
19:14
Yatsı
20:32

Çanakkale Nöbetçi Eczaneler 2 Mart Pazartesi

Narin Eczanesi
Merkez
Troya Eczanesi
Merkez
Evcim Eczanesi
Kepez
Taşkent Eczanesi
Ayvacik
Yılmaz Eczanesi
Ayvacik
Huzur Eczanesi
Bayramic
Yeni Eczanesi
Biga
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Yenice’de uyuşturucu operasyonu

Yenice’de uyuşturucu operasyonu

Çan Cumhuriyet İlkokulunun büyük başarısı

Çan Cumhuriyet İlkokulunun büyük başarısı

Bülent Turan’dan CHP’ye: “Kongrede Demirtaş’ı eş genel başkan seçin”

Bülent Turan’dan CHP’ye: “Kongrede Demirtaş’ı eş genel başkan seçin”

Çan halısı halı tezgahlarında yerini alacak

Çan halısı halı tezgahlarında yerini alacak

Başkan Erdoğan’dan sabah çıkarması

Başkan Erdoğan’dan sabah çıkarması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.