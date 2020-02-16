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Biga’da "2204 Bilimsel Danışmanlık Eğitimi"

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 16.02.2020 11:43 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, "TÜBİTAK Ortaöğretim-Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri" kapsamında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.

Biga’da "2204 Bilimsel Danışmanlık Eğitimi"

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, "TÜBİTAK Ortaöğretim-Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri" kapsamında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eyüp Artvinli’nin eğitmen olarak katıldığı "2204 Bilimsel Danışmanlık Eğitimi" konferansı verildi.
Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen eğitime, Biga İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen ve öğretmenler katıldı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eyüp Artvinli verdiği eğitimde, "Proje temalı öğrenme, çocuklara düşünmeyi, sorun var mı, sebebi ne, sence nasıl çözülür gibi soruları sorması için icat edilmiştir. Yoksa bizim okul şu kadar proje yaptı, şu kadar ödül aldı gibi şov yapmak için icat edilmiş bir şey değildir. Türkiye’de sık sık araçlar amaç haline getiriliyor. Ödüller, çocukları sorulara teşvik etmek için bir araçtır. Ama biz ne yaptık, araçları amaç haline getirdik. Bu süreci görmezden geliyoruz. Çocuklara ve kendinize bu soruları sorarsanız sizi çok iyi proje konularına götürür. Ne tür proje yapalım diye sorduğunuz zaman arkasından bu soruları soracak. Eleştirel düşünme, iki kelime eleştir ve düşün. Türkiye’de yapılmayan kısım ikinci kısım. Türkiye’de sadece eleştiri var. Düşünmek yok. Niye? Çünkü düşünmek zor iştir. Düşünmek, beyindeki enerjiyi yakar sadece vücut enerjisini yakmaz" ifadelerini kullandı.

Biga’da

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