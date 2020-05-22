Biga’da açık teklif usulü canlı yayında ihale

Biga Belediyesi tarafından, Şirintepe Mahallesi’nde yapımı tamamlanan kafeterya, ilçedeki reklam panoları ve Biga Ticaret Merkezi’ndeki bir dükkan canlı yayında açık teklif usulü ile ihale edildi.

Biga Belediyesi tarafından duyurusu yapılan ihale, 21 Mayıs Perşembe günü saat 11.00’da Belediye Nikah Salonu’nda Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan ve Belediye Encümeni katılımıyla gerçekleşti. Biga Belediyesi’nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanan ve tüm Biga halkının izleyebildiği ihalede ilk olarak Biga Belediyesi tarafından, Biga Devlet Hastanesi önündeki çamlık alana inşa edilen kafeterya kiraya verildi. İhale öncesi konuşan Başkan Erdoğan, “Çamlık Kafeteryanın Şirintepe mahallemizde çok güzel bir mekan olacağına inanıyoruz. Biga Belediyesi olarak öncelikli ihaleye giren ve ihaleyi kazanan işletmecimizden isteğimiz halkımızın en kaliteli bir şekilde hizmet alabilmesidir. Halkımızın huzurunda gerçekleştirdiğimiz ihalelerin Biga’mıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Biga Belediyesi, atıl vaziyette duran çamlık alanını kafe park olarak Bigalılara kazandırırken, taşınmaz mal kira şartnamesinin 29. maddesine göre ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olmasına rağmen ihaleyi şeffaflık gereği açık teklif usulü artırma ve canlı yayınla gerçekleştirdi. 14 kişinin talip olduğu kafeteryanın ihalesini 31 ay kiralama süresi ve 13 bin 500 lira + KDV aylık kiralama bedeliyle Yücel Kaşdemir kazandı.

Ardından Biga Belediyesi tarafından yaptırılan 44 adet çift yönlü durak raket pano, 14 adet billboard, 11 adet çift taraflı ışıklı raket pano kiralama ihalesi gerçekleşti. İhaleyi 18 bin lira + KDV aylık kiralama bedeliyle Fatih Ceylan kazandı.



