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Biga’da eczanede korona virüs önlemi

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 08.04.2020 12:29 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Biga ilçesinde bazı eczaneler korona virüs salgınına karşı müşteriyle çalışanların temasını önlemek amacıyla şeffaf naylon çekerek önlem aldı.Biga’da bazı eczanelerde yeni tip korona virüs salgınına karşı müşteri ile çalışanların temasını önlemek amacıyla şeffaf naylon çekerek önlem alındı.

Çanakkale’nin Biga ilçesinde bazı eczaneler korona virüs salgınına karşı müşteriyle çalışanların temasını önlemek amacıyla şeffaf naylon çekerek önlem aldı.
Biga’da bazı eczanelerde yeni tip korona virüs salgınına karşı müşteri ile çalışanların temasını önlemek amacıyla şeffaf naylon çekerek önlem alındı. İlaç reyonları dahil çalışanların olduğu bölüm naylon ile çadır gibi korumaya alındı. Bu uygulama ile hem çalışanlar hem de gelen hasta ve hasta yakınları kendilerini güvende hissettiğini belirtti. Maske ve eldiven takarak görevlerini yapan çalışanlar, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.
Vatandaşların yapılan uygulamadan memnun kaldıklarını belirten Eczacı Ali İmren, “ Şu anda eczaneler, sağlık için bu virüs konusunda önemli bir konumdadırlar. O yüzden bizde korunmak için eczanemizde böyle bir koruma sistemi hazırladık. Hem hastalarımızın hem de eczaneden gidecek bu korona virüsü için korumak amacı ile yaptık” dedi.

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Gazi Eczanesi
Merkez
Onsekiz Mart Eczanesi
Merkez
Boğaz Eczanesi
Kepez
Deniz Eczanesi
Ayvacik
Gözde Eczanesi
Ayvacik
Koçer Eczanesi
Bayramic
Akif Eczanesi
Biga
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