Biga’da motosiklet ağaca çarptı: 1 ölü

Çanakkale’nin Biga ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin ağaca çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Şirin köyde viraj alamayarak kaza yapan Emin Altın hayatını kaybetti. Kaza saat 19:00 sıralarında Şirinköy istikametinden Sazoba istikametine gitmekte olan Emin Altın’ın kullandığı 16 NFD 14 plakalı motosikleti ile seyir halindeyken virajı alamayarak kontrolünü kaybetmesi sonucu ağaca çarptı. Başından ağır yara alan Altın, olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Biga Devlet Hastanesine kaldırıldı. Altın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti. Jandarma kazayla ilgi soruşturma başlattı.

Öte yandan genç iş adamının yeni aldığı spor motosikletiyle Biga’nın Katırtepe köyünde kız kardeşini ziyaretten döndüğü ifade edildi.

