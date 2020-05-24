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Biga’da sokağa çıkma kısıtlamasında trafik denetimi

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 24.05.2020 19:06 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Biga ilçesinde Ramazan Bayramı’nın ilk gününde, bölge trafik polis ekiplerinin sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili denetimleri sürüyor.

Çanakkale’nin Biga ilçesinde Ramazan Bayramı’nın ilk gününde, bölge trafik polis ekiplerinin sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili denetimleri sürüyor. Güvemalan uygulama noktası ve Göktepe köyünde oluşturulan denetim noktalarında polis ekiplerinin araçları tek tek durdurarak kontrol ettiği görüldü.
Korona virüs salgını nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Ramazan Bayramının ilk gününde Biga Bölge Trafik İstasyon Amirliği polis ekiplerinin denetimleri sürüyor. Belirli noktalarda oluşturulan güvenlik noktasında Ramazan Bayramı’nın birinci günü olması sebebiyle diğer günlere oranla araç sayısının daha az olduğu görüldü. Polis ekipleri geçen araçları tek tek durdurarak kontrol etti. Biga Bölge Trafik komiseri İlyas Öktem, “Şuana kadar henüz ceza bir işlem uygulanmadı. Geçen araçlarında zaten izin belgeleri var. Hem şeker ikram ederek bayramlarını kutluyor hem de denetimlerini yapıyoruz. Umarım bu süreç zarfında herkes duyarlı olur ve evlerinde kalır” dedi.

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