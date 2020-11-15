YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Biga’da ‘Su hayattır, su gelecektir’ proje çalışmalara başladı

Biga’da ‘Su hayattır, su gelecektir’ proje çalışmalara başladı

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 15.11.2020 13:00 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Biga ilçesinde Tevfik Emin Başarır İlkokulu yöneticileri, ‘Su hayattır, su gelecektir’ sloganıyla çalışmalara başladı.Tevfik Emin Başarır İlkokulu Müdürü Bayram Ali Dur, Proje Koordinatör Öğretmeni Sevil Ercan ve Eko Okul Öğrenci Temsilcisi Sevde Bakkal ile birlikte Biga İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen’i ziyaret etti.2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında Eko Okul Projesi kapsamında su konusunu çalışacaklarını dile getiren Okul Müdürü Bayram Ali Dur, “Su hayattır, su gelecektir sloganıyla çalışmalarımıza başladık.

Biga’da ‘Su hayattır, su gelecektir’ proje çalışmalara başladı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde Tevfik Emin Başarır İlkokulu yöneticileri, ‘Su hayattır, su gelecektir’ sloganıyla çalışmalara başladı.
Tevfik Emin Başarır İlkokulu Müdürü Bayram Ali Dur, Proje Koordinatör Öğretmeni Sevil Ercan ve Eko Okul Öğrenci Temsilcisi Sevde Bakkal ile birlikte Biga İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen’i ziyaret etti.
2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında Eko Okul Projesi kapsamında su konusunu çalışacaklarını dile getiren Okul Müdürü Bayram Ali Dur, “Su hayattır, su gelecektir sloganıyla çalışmalarımıza başladık. Suyun önemi, su tasarrufu, enerji kaynaklarının kullanımı hakkında bilinçlendirme çalışmalarının yanı sıra atık yağ toplama, atık pil toplama gibi çalışmalarımıza da devam edeceğiz" dedi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen ise proje için her zaman destek olacağını belirtti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Üniversitelilerin kız kavgasında korkunç son! Üniversitelilerin kız kavgasında korkunç son!

Çanakkale Namaz Vakitleri 15 Kasım Pazar

İmsak
06:26
Sabah
07:53
Öğle
13:04
İkindi
15:41
Akşam
18:05
Yatsı
19:27

Çanakkale Nöbetçi Eczaneler15 Kasım Pazar

Ebru Bal Eczanesi
Merkez
Ertuğrul 17 Eczanesi
Merkez
Doğa Eczanesi
Kepez
Bayraktar Eczanesi
Ayvacik
Eda Eczanesi
Ayvacik
Güler Eczanesi
Bayramic
Yeni Eczanesi
Biga
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.