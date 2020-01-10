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  4. Biga’da suç örgütüne şafak operasyonu: 9 gözaltı

Biga’da suç örgütüne şafak operasyonu: 9 gözaltı

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 10.01.2020 14:27 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Biga ilçesinde esnaflardan ve iş adamlarından haraç isteme ve benzeri suçlarla vatandaşlara rahatsızlık veren şüpheliler Organize Şube Müdürlüğü tarafından şafak operasyonu ile yakalandı.Daha önce de birçok kez üzerilerinde ve evlerinde bin grama yakın uyuşturucu yakalanan ve silah ele geçirilen, uyuşturucu ticareti yapan ve birçok suç kaydının yanında aranması olan toplam 9 kişi evlerinde yakalanarak Emniyet Müdürlüğüne getirildiler.

Çanakkale’nin Biga ilçesinde esnaflardan ve iş adamlarından haraç isteme ve benzeri suçlarla vatandaşlara rahatsızlık veren şüpheliler Organize Şube Müdürlüğü tarafından şafak operasyonu ile yakalandı.
Daha önce de birçok kez üzerilerinde ve evlerinde bin grama yakın uyuşturucu yakalanan ve silah ele geçirilen, uyuşturucu ticareti yapan ve birçok suç kaydının yanında aranması olan toplam 9 kişi evlerinde yakalanarak Emniyet Müdürlüğüne getirildiler. Operasyona Organize Suçlarla Mücadele, Biga Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Özel Harekat, İstihbarat, Çevik Kuvvet, Narkotik ekipleri katıldı. Ekiplerin ’HEP-YEK’ adını koyduğu operasyon sonucu yakalanan şüphelilerin sorgularının devam ettiği belirtildi.

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Eda Eczanesi
Ayvacik
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Ayvacik
Durmaz Eczanesi
Bayramic
Akif Eczanesi
Biga
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