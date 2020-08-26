Biga’da uyuşturucu operasyonu

Çanakkale’nin Biga ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Bir istihbaratı değerlendiren Biga İlçe Jandarma Komutanlığı, JASAT ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Biga’ya bağlı Yolindi köyünde yasa dışı kenevir ekimi yapan C.G.’nin evine operasyon düzenlendi.

C.G.’ye ait ev ve bahçesinde yapılan aramalarda 26 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla kenevir bitkilerine el konulurken, C.G. adlı şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

