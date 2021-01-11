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Bigadiç’te BİGEP çalışmaları sürüyor

11.01.2021 16:41 | Son Güncelleme:
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Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi (BİGEP) Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde eğitim kalitesini arttırma amacıyla sürüyor.Balıkesir Valiliği tarafından geliştirilen ve Bigadiç ilçesinde Bigadiç Kaymakamı Mehmet Halis Aydın koordinasyonu sağlanan “Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi” (BİGEP) okul yöneticileri, öğretmenleri ve öğrencilerin okul hayatlarındaki motivasyonlarını olumlu yönde etkileyip, ilçe merkezinde ki eğitim kalitesini arttırabilmek amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi (BİGEP) Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde eğitim kalitesini arttırma amacıyla sürüyor.
Balıkesir Valiliği tarafından geliştirilen ve Bigadiç ilçesinde Bigadiç Kaymakamı Mehmet Halis Aydın koordinasyonu sağlanan “Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi” (BİGEP) okul yöneticileri, öğretmenleri ve öğrencilerin okul hayatlarındaki motivasyonlarını olumlu yönde etkileyip, ilçe merkezinde ki eğitim kalitesini arttırabilmek amacıyla çalışmalarına devam ediyor. BİGEP projesi Balıkesir Valiliği tarafından, kasım ayında tanıtımı yapılırken, o tarihten bu zamana faaliyetlerine devam ediyor. İlçedeki tüm resmi okulların tamamında yürütülen projede, yönetici ve öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemek, motivasyonlarını artırmak, öğrencileri eğitsel, akademik, mesleki ve kişisel rehberlik hizmetleriyle desteklemek, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun sanatsal, sportif ve kültürel faaliyetlerde yer almalarını sağlamak ve öğrencilerin çağın gerektirdiği donanımlara (Endüstri 4.0) sahip, gelişime açık, nitelikli bireyler olmaları hedefleniyor.

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