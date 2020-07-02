Bigadiç’te görme engelli vatandaş 31 yıldır gazete dağıtıyor

Bigadiç ilçesinde, görme engelli Mehmet Emin Memiş 31 yıldan bu yana gazete dağıtıcılığı yapıyor. Tavuk karası hastalığı yüzünden gözlerini kaybettiğini anlatan Memiş, işini severek yaptığını söyledi.

Bigadiç’te 52 yaşındaki Mehmet Emin Memiş 31 yıldan beri gazete dağıtımını yapıyor. Elindeki sobası ile kapı kapı dolaşarak 50 adet gazete dağıtan Memiş işini severek yaptığını söyledi. Çocukluğunda ortaya çıkan tavuk karası hastalığı yüzünden gözlerini kaybettiğini anlatan Mehmet Emin Memiş, “Şu anda hiç görmüyorum. 31 yıldan beri de gazete dağıtımı yapıyorum. İlçenin sokak ve caddelerini ezberledim. Dağıtımda zorluk çekmiyorum. Sağlığım elverdiğince bu işe devam edeceğim. Çünkü işimi severek yapıyorum” dedi.



