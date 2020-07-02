YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Bigadiç’te görme engelli vatandaş 31 yıldır gazete dağıtıyor

Bigadiç’te görme engelli vatandaş 31 yıldır gazete dağıtıyor

BALIKESİR HABERLERİ  | 02.07.2020 15:15 | Son Güncelleme

Bigadiç ilçesinde, görme engelli Mehmet Emin Memiş 31 yıldan bu yana gazete dağıtıcılığı yapıyor.

Bigadiç’te görme engelli vatandaş 31 yıldır gazete dağıtıyor

Bigadiç ilçesinde, görme engelli Mehmet Emin Memiş 31 yıldan bu yana gazete dağıtıcılığı yapıyor. Tavuk karası hastalığı yüzünden gözlerini kaybettiğini anlatan Memiş, işini severek yaptığını söyledi.
Bigadiç’te 52 yaşındaki Mehmet Emin Memiş 31 yıldan beri gazete dağıtımını yapıyor. Elindeki sobası ile kapı kapı dolaşarak 50 adet gazete dağıtan Memiş işini severek yaptığını söyledi. Çocukluğunda ortaya çıkan tavuk karası hastalığı yüzünden gözlerini kaybettiğini anlatan Mehmet Emin Memiş, “Şu anda hiç görmüyorum. 31 yıldan beri de gazete dağıtımı yapıyorum. İlçenin sokak ve caddelerini ezberledim. Dağıtımda zorluk çekmiyorum. Sağlığım elverdiğince bu işe devam edeceğim. Çünkü işimi severek yapıyorum” dedi.

Bigadiç’te görme engelli vatandaş 31 yıldır gazete dağıtıyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’da 25 yeni istihdam

Kütahya’da 25 yeni istihdam

Çiftçilerin imdadına avcılar yetişti

Çiftçilerin imdadına avcılar yetişti

Altınköy’e at çiftliği

Altınköy’e at çiftliği

Sel felaketinde 50 hayvan telef oldu

Sel felaketinde 50 hayvan telef oldu

Hıdırdivan yoluna neşter

Hıdırdivan yoluna neşter

Manisa'da iki aile arasındaki arazi kavgasında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Manisa'da iki aile arasındaki arazi kavgasında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Balıkesir Namaz Vakitleri 2 Temmuz Perşembe

İmsak
03:45
Sabah
05:38
Öğle
13:18
İkindi
17:14
Akşam
20:47
Yatsı
22:32

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 2 Temmuz Perşembe

Balıkesir Eczanesi
Merkez
Caner Eczanesi
Merkez
Nilay Eczanesi
Merkez
Aslı Eczanesi
Ayvalik
Işıl Eczanesi
Ayvalik
Yeni Erol Eczanesi
Ayvalik
Ardıç Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Edremit’te yılan paniğe neden oldu

Edremit’te yılan paniğe neden oldu

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Burhaniye’de engelli Ramazan hayır çeşmeleri için yardım bekliyor

Burhaniye’de engelli Ramazan hayır çeşmeleri için yardım bekliyor

Edremit’in sembolü Sarıkız’a havuz yapılması çalışmaları başladı

Edremit’in sembolü Sarıkız’a havuz yapılması çalışmaları başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.