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Bigadiç’te jandarmadan kaçak tütün operasyonu

BALIKESİR HABERLERİ  | 10.10.2020 22:40 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde jandarma ekipleri kaçak tütün satıcısının evinde yaptıkları aramada 15 kg.

Bigadiç’te jandarmadan kaçak tütün operasyonu

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde jandarma ekipleri kaçak tütün satıcısının evinde yaptıkları aramada 15 kg. kaçak tütün ve bin 600 adet boş makoron ele geçirdi.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik istihbari çalışmalar neticesinde, Bigadiç İlçesinde kaçak tütün bulundurduğu ve ticareti yaptığı tespit edilen E.D. isimli şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada; 15 kg. kaçak tütün ve bin 600 adet boş makaron ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak, şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıldığı öğrenildi.

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