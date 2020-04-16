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Bigadiç’te kumarbazlara polis baskını

BALIKESİR HABERLERİ  | 16.04.2020 08:21 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde polis ekipleri kumar oynanan eve baskın düzenledi, 12 şahsa kumar oynamak ve sosyal mesafe yasaklarına uymamaktan 38 bin 160 TL.

Bigadiç’te kumarbazlara polis baskını

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde polis ekipleri kumar oynanan eve baskın düzenledi, 12 şahsa kumar oynamak ve sosyal mesafe yasaklarına uymamaktan 38 bin 160 TL. idari para cezası uygulandı.
Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde polis, kumarhaneye çevrilen evde korona virüs nedeniyle alınan tedbirleri ihlal eden ve bir araya gelerek kumar oynayan kişilere operasyon düzenledi. Bigadiç İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Korona virüs nedeniyle alınan tedbirleri ihlal ederek Bigadiç ilçesinde bir evde kumar oynandığını tespit etti. Bir süre fiziki takip yapan ekipler, evin kumarhaneye çevrildiğini belirledi. Bunun üzerine belirlenen adrese mahkeme kararına istinaden operasyon düzenleyen ekipler, kumar oynatan ve oynayan 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Evde yapılan kontrolde, oyun masası üzerinde çok sayıda deste iskambil kağıdı ve kumar alacakların listesinin bulunduğu yazboz kağıdı ele geçirildi. Kumar oynadığı tespit edilen 12 kişiye, 5326 sayılı Kabahatler Kanununda yer alan kumar oynamak suçu ile 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. Maddesi yazılı yasaklara aykırı hareket etmekten toplam 38 bin 160 TL idari para cezası uygulanırken kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak suçlarından da adli işlem yapıldı.

Bigadiç’te kumarbazlara polis baskını

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