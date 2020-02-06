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Biga’nın camileri pırıl pırıl

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 06.02.2020 16:49 | Son Güncelleme

Biga Belediyesi, vatandaşların temiz ve sağlıklı bir ortamda ibadet yapması için ilçe merkezindeki tüm camilerin düzenli olarak temizliğini yapıyor.Biga Belediyesi, vatandaşların ibadetlerini huzur içinde ve temiz bir ortamda gerçekleştirmesi amacıyla ilçe merkezindeki camilerin temizliğine özen gösteriyor.

Biga Belediyesi, vatandaşların temiz ve sağlıklı bir ortamda ibadet yapması için ilçe merkezindeki tüm camilerin düzenli olarak temizliğini yapıyor.
Biga Belediyesi, vatandaşların ibadetlerini huzur içinde ve temiz bir ortamda gerçekleştirmesi amacıyla ilçe merkezindeki camilerin temizliğine özen gösteriyor. Merkezdeki 28 camiyi düzenli olarak temizleyen Biga Belediyesi ekiplerinin çalışmaları vatandaşların beğenisini alıyor. Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan’ın talimatıyla kurulan cami temizleme ekibi, Biga ilçe merkezdeki 28 caminin düzenli olarak temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan cami temizleme ekibi, camilerin iç mekanlarını süpürüyor, camları siliyor, toz alıyor, ayakkabılık ve merdivenleri temizliyor.
Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ise camilerin şadırvan ve bahçesini Belediyeye ait basınçlı sıcak su ve buharlı zemin temizleme aracı ile kumlama ve sıcak sulu yıkama yapıyor. İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de diğer camilerden gelen taleplerle birlikte Çarşı Camii, Süleymaniye Camii ve Alişdede Camii’ni her hafta, Yeşilada ve Murat Başarı Camii’ni ise iki hafta arayla yıkıyor.
"Yeryüzünde Allah’ın evi konumundaki camiler hepimizindir"
Vatandaşların ibadetlerini temiz bir cami ortamında yerine getirmelerinin önemli olduğunu söyleyen Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, “Yeryüzünde Allah’ın evi konumundaki camiler hepimizindir. Camilerimiz için bizim yapabileceğimiz bir şey varsa yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızdan ve cami görevlilerimizden gelen talepler sonrası iç ve dış mekan temizliği konusunda bir çalışma programı planladık. Cami temizleme ekibimiz düzenli olarak camilerimizin iç temizliğini yapıyor. Belediyemize kazandırdığımız sıcak su yıkama aracımızla özellikle mermer zeminlerin temizliği sağlanıyor. İtfaiye ekiplerimiz ise bahçe yıkama çalışmasını yapıyor. Ekiplerimize emekleri için teşekkür ediyorum. Çalışmalarımız aralıksız bir şekilde sürecek” diye konuştu.
Biga Belediyesi tarafından düzenli olarak yerine getirilen temizlik çalışmaları cami cemaatinden ve vatandaşlardan takdir topluyor.

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