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BiGG-Ege Programı, yüzde 66’lık bir başarı oranı yakaladı

İZMİR HABERLERİ  | 07.09.2020 09:37 | Son Güncelleme

Ege Üniversitesi (EÜ) EBİLTEM Teknoloji Transfer Ofisi ve Ege Teknopark iş birliğiyle yürütülen, BiGG-Ege Ön Kuluçka Programı altında desteklenen ve TÜBİTAK’ın 2.

Ege Üniversitesi (EÜ) EBİLTEM Teknoloji Transfer Ofisi ve Ege Teknopark iş birliğiyle yürütülen, BiGG-Ege Ön Kuluçka Programı altında desteklenen ve TÜBİTAK’ın 2. aşama panel değerlendirmesine sunulan 15 girişimden 10’unun destek alması uygun bulundu. 2019 yılı 2. çağrısında genel başarı ortalaması yüzde 39 olarak gerçekleşirken BiGG-Ege Programı, yüzde 66’lık bir başarı oranı yakaladı.
BiGG-Ege Programı, yüzde 66’lık bir başarı oranı yakaladı, 15 girişimden 10’u destek almaya hak kazandı. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Ege Üniversitesi olarak ülkemizin ve bölgemizin ihtiyaçları doğrultusunda araştırma alanlarını yoğunlaştırarak; disiplinlerarası, yenilikçi, üniversite-sanayi işbirliğini ve toplumun refah düzeyini destekleyen çalışmalar yapıyoruz. Ülkemiz ekonomisine nitelikli katkı sunmak için araştırma üniversitesi olma hedefimiz doğrultusunda katma değer oluşturabilecek nitelikte AR-GE çalışmaları yürütüyoruz. Üniversitemiz, bu bağlamda AR-GE süreçlerinden elde edilen bilgiyi toplumla paylaşarak projelerden üretilen katma değeri yüksek patent, faydalı model ve telif hakkı gibi çıktılar alıyor. Faaliyetlerimizi paydaşlarla işbirliği içerisinde etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Bilim ve teknoloji ekosistemimizi her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. Üniversitemizin; EBİLTEM Teknoloji Transfer Ofisi ve Ege Teknopark iş birliğiyle yürütülen, BiGG-Ege Ön Kuluçka Programı altında desteklenen ve TÜBİTAK’ın 2. aşama panel değerlendirmesine sunulan 15 girişimden 10’unun destek alması uygun bulundu. 2019 yılı 2. çağrısında yüzde 39 olan başarı ortalamasının üstünde yüzde 66’lık bir başarı oranı yakaladık. Güçlü alt yapımız, tecrübeli araştırmacılarımız ve nitelikli bilimsel çalışmalarımız ile ülkemizin ekonomik alanda tam bağımsızlığı yolunda EBİLTEM Teknoloji Transfer Ofisi ve Ege Teknopark olarak Milli Teknoloji Hamlesi için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Her iki girişimden biri desteklendi
Girişimcilerin teknoloji tabanlı iş fikirlerini hızlı büyüyen girişimlere dönüştürmek için 200 bin TL’lik başlangıç sermayesi sağlayan TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim “BİGG” programı 2019 yılı 2. çağrı sonuçları açıklandı. TÜBİTAK tarafından düzenlenen 2. aşama panelleri kapsamında değerlendirilen 362 iş planından 144’ünün destek alması uygun bulundu. Ege Üniversitesi; EBİLTEM Teknoloji Transfer Ofisi ve Ege Teknopark iş birliğiyle yürütülen BiGG-Ege Ön Kuluçka Programı altında desteklenen ve TÜBİTAK’ın 2. aşama panel değerlendirmesine sunulan 15 girişimden 10’unun destek alması uygun bulundu. 2019 yılı 2. çağrısında genel başarı ortalaması yüzde 39 olarak gerçekleşirken BiGG-Ege Programı yüzde 66’lık bir başarı oranı yakaladı. Son 4 yılda açılan altı TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim çağrısında, BiGG-Ege Ön Kuluçka Programından destek alarak TÜBİTAK’ın 2. aşama panellerine katılan 66 girişim takımının 41’i destek almaya hak kazanarak şirketleşti. Böylece BiGG-Ege Ön Kuluçka Programının uzun soluklu başarı ortalaması da yüzde 62 olarak gerçekleşti. Yani Ege Teknopark ve EBİLTEM Teknoloji Transfer Ofisinin birebir destek verdiği her iki girişimden biri çekirdek sermayeye erişerek girişimlerini kurdu.

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