Ege Üniversitesi (EÜ) EBİLTEM Teknoloji Transfer Ofisi ve Ege Teknopark iş birliğiyle yürütülen, BiGG-Ege Ön Kuluçka Programı altında desteklenen ve TÜBİTAK’ın 2. aşama panel değerlendirmesine sunulan 15 girişimden 10’unun destek alması uygun bulundu. 2019 yılı 2. çağrısında genel başarı ortalaması yüzde 39 olarak gerçekleşirken BiGG-Ege Programı, yüzde 66’lık bir başarı oranı yakaladı.

BiGG-Ege Programı, yüzde 66’lık bir başarı oranı yakaladı, 15 girişimden 10’u destek almaya hak kazandı. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Ege Üniversitesi olarak ülkemizin ve bölgemizin ihtiyaçları doğrultusunda araştırma alanlarını yoğunlaştırarak; disiplinlerarası, yenilikçi, üniversite-sanayi işbirliğini ve toplumun refah düzeyini destekleyen çalışmalar yapıyoruz. Ülkemiz ekonomisine nitelikli katkı sunmak için araştırma üniversitesi olma hedefimiz doğrultusunda katma değer oluşturabilecek nitelikte AR-GE çalışmaları yürütüyoruz. Üniversitemiz, bu bağlamda AR-GE süreçlerinden elde edilen bilgiyi toplumla paylaşarak projelerden üretilen katma değeri yüksek patent, faydalı model ve telif hakkı gibi çıktılar alıyor. Faaliyetlerimizi paydaşlarla işbirliği içerisinde etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Bilim ve teknoloji ekosistemimizi her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. Üniversitemizin; EBİLTEM Teknoloji Transfer Ofisi ve Ege Teknopark iş birliğiyle yürütülen, BiGG-Ege Ön Kuluçka Programı altında desteklenen ve TÜBİTAK’ın 2. aşama panel değerlendirmesine sunulan 15 girişimden 10’unun destek alması uygun bulundu. 2019 yılı 2. çağrısında yüzde 39 olan başarı ortalamasının üstünde yüzde 66’lık bir başarı oranı yakaladık. Güçlü alt yapımız, tecrübeli araştırmacılarımız ve nitelikli bilimsel çalışmalarımız ile ülkemizin ekonomik alanda tam bağımsızlığı yolunda EBİLTEM Teknoloji Transfer Ofisi ve Ege Teknopark olarak Milli Teknoloji Hamlesi için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.