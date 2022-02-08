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BİK Genel Müdürü Duran, Manisa'da gazetecilerle buluştu

08.02.2022 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BİK Genel Müdürü Duran, Manisa'da gazetecilerle buluştu

MANİSA (AA) - Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran, "İnşallah internet mecrasına da hukuki ve finansal denetlenebilirlikle birlikte ahlaki kriterler de getirilecek. Bunlar da bir yasa kapsamında değerlendirilmeye tabi tutulacak." dedi.

BİK tarafından Manisa'daki gazetecilere yönelik Yunus Emre Millet Çarşısı Konferans Salonunda "Yerel Medya'da Reklamcılığın Geliştirilmesi ve Dijitalleşme" eğitimi düzenlendi.

Programda konuşan Duran, yerel basının önemini bildiklerini ve verdikleri eğitimle yereldeki gazetelere ve gazetecilere yeni bir pencere açtıklarını söyledi.

Duran, internetin yaygınlaşmasıyla gazetecilik anlayışının da değiştiğine dikkati çekerek, "Bu mecrayla rekabet edebilmek için eğitim çalışmaları yapalım dedik. 50’den fazla ilde binden fazla gazeteciye eğitim vererek gazetelerin de bu mercide rekabet edebileceğini göstermek istedik." dedi.

Hazırlıkları yapılan internet medyası yasası ile bu alandaki pek çok sorunun çözüme kavuşacağını dile getiren Duran, "Televizyon ve radyolar için RTÜK var. Gazeteler için Basın İlan Kurumu var. Her mecranın denetleyicisi var. İnşallah internet mecrasına da hukuki ve finansal denetlenebilirlikle birlikte ahlaki kriterler de getirilecek. Bunlar da bir yasa kapsamında değerlendirilmeye tabi tutulacak." diye konuştu.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz de medyanın gücüne dikkati çekerek, güçlü ülkelerin güçlü bir ekonomiye, orduya, devlet yapısına, demokrasiye ve basına sahip olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından BİK Genel Müdürü Duran ve Vali Karadeniz, Demirci ve Gördes ilçesinde çıkan Halıkent Gazetesi'nin imtiyaz sahibi, 66 yıllık gazeteci, 89 yaşındaki Esma Erdem'e teşekkür belgesi verdi.

Eğitimin sonunda katılımcılara sertifikaları verildi.

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