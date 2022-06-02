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BİK Genel Müdürü Erkılınç, "Türk Basın Tarihini Yeniden Düşünmek Sempozyumu"na katıldı:

02.06.2022 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

“Basın İlan Kurumu, basının özgür bir şekilde haber üretebilmesinde garantör ve bireylerin haber alma özgürlüklerinde koruyucu bir pozisyondadır. Sağlamış olduğumuz desteklerle güçlü bir demokrasinin en öncelikli ihtiyaçlarından birisi olan kamuoyunun en doğru şekilde bilgilendirilmesi sürecine çok büyük katkı sağlamaktayız”

İSTANBUL (AA) - Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Cavit Erkılınç, Basın İlan Kurumu'nun, basının özgür bir şekilde haber üretebilmesinde garantör ve bireylerin haber alma özgürlüklerinde koruyucu bir pozisyonda olduğunu belirterek, "Sağlamış olduğumuz desteklerle güçlü bir demokrasinin en öncelikli ihtiyaçlarından birisi olan kamuoyunun en doğru şekilde bilgilendirilmesi sürecine çok büyük katkı sağlamaktayız.” ifadesini kullandı.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, BİK Genel Müdürü Erkılınç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Türk Basın Tarihini Yeniden Düşünmek Sempozyumu"nun “Türkiye’de Basını Güçlendirme Çalışmaları” başlıklı oturumuna konuşmacı olarak katıldı.

Açıklamada sempozyumdaki konuşmasına yer verilen Erkılınç, 1961 yılında, askeri darbenin hemen ardından kurulan BİK’in, yaygın ve yerel gazetelerin sorunlarının çözümü, faaliyet ve etkinliklerinin geliştirilmesi amacıyla eğitim başta olmak üzere birçok çalışma yürüttüğünü, güçlü teşkilat yapısıyla yazılı basının dijital dönüşümünün sağlanması ve gelirlerinin artırılmasına yönelik projeleri hayata geçirdiğini aktardı.

Erkılınç, 2021 yılında Türk yazılı basınına 613 milyon TL tutarında resmi ilan ve reklam dağıtımı gerçekleştirildiğini belirterek, geçen yıl 15 milyon TL’yi aşan sosyal desteğin sektöre aktarıldığını, azınlık gazetelerine ise 10 yılda yaklaşık 2 milyon lira tutarında karşılıksız maddi destek verildiğini bildirdi.

Yazılı basın sektöründe 33 bini aşkın kişinin, çeşitli kademelerde istihdam edildiğini aktaran Erkılınç, “Basın İlan Kurumu, basının özgür bir şekilde haber üretebilmesinde garantör ve bireylerin haber alma özgürlüklerinde koruyucu bir pozisyondadır. Sağlamış olduğumuz desteklerle güçlü bir demokrasinin en öncelikli ihtiyaçlarından birisi olan kamuoyunun en doğru şekilde bilgilendirilmesi sürecine çok büyük katkı sağlamaktayız.” değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’nda ele alınan “Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” görüşmelerine kurum olarak katılarak katkı sunmaya çalıştıklarını belirten Erkılınç, şunları kaydetti:

“Kurumumuz cezalandırıcı, elinde cop veya kılıç bulunan bir kurum ithamıyla lanse edilmek istendi. Belki orada komisyon üyesi olmadığımız için karşılıklı cevap anlamında söz hakkımız yoktu. Ancak buradan ifade etmek isterim ki bu suçlamayı asla kabul etmemiz mümkün değildir. Basın İlan Kurumu, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu yapılanmaları ile Türkiye’nin en demokratik kurumlarından biridir. Aldığı tüm kararlarda da mahkeme yolu açıktır.”

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