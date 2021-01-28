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BİK Şube Müdürü Aşkın’dan Sivrihisar Belediye Başkanı Yüzügüllü’ye ziyaret

28.01.2021 12:35 | Son Güncelleme:
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BİK Şube Müdürü Aşkın’dan Sivrihisar Belediye Başkanı Yüzügüllü’ye ziyaret

Basın İlan Kurumu (BİK) Eskişehir Şube Müdürü Arda Aşkın, Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü’yü ziyaret etti.Ziyarette BİK Şube Müdürü Arda Aşkın, pandemi sürecinde her sektör gibi sıkıntılı günler yaşayan yerel basın için atılan adımların çok değerli olduğunu ve belediyelerinde bu çabaya katkı sağlayacaklarına inandıklarını söyledi.

Basın İlan Kurumu (BİK) Eskişehir Şube Müdürü Arda Aşkın, Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü’yü ziyaret etti.
Ziyarette BİK Şube Müdürü Arda Aşkın, pandemi sürecinde her sektör gibi sıkıntılı günler yaşayan yerel basın için atılan adımların çok değerli olduğunu ve belediyelerinde bu çabaya katkı sağlayacaklarına inandıklarını söyledi. Ayrıca Aşkın, gazetelerin bu zorlu süreçten güçlenerek çıkacağını ve toplumun sesi olmaya devam edeceğini ifade etti.
Böyle ziyaretlerin faydalı olduğunu belirten Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, BİK’in ilgisinden ve çalışmalarından memnuniyet duyduklarını belirtti.
Ziyaretin sonunda BİK Müdürü Arda Aşkın, Hamid Yüzügüllü’ye "Basın Penceresinden Harb-i Umumi ve Çanakkale” isimli eseri hediye etti.

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