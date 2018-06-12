Bilal Başacıkoğlu Kayserispor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı!

Spor Toto Süper Lig takımlarından Kayserispor, Hollanda Ligi takımlarından Feyenoord'un formasını giyen Bilal Başaçıkoğlu'nu resmen kadrosuna kattı.

Feyenoord Kulübü'nden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki futbolcunun Kayserispor'a transfer olduğu duyuruldu. Bu açıklamadan kısa bir süre ise Kayserispor Kulübü, Bilal Başacıkoğlu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında "Sözleşmenin her iki taraf içinde hayırlı olmasını temenni ederiz." sözlerine yer verildi.

Feyenoord ile geçtiğimiz sezon toplam 26 karşılaşmada mücadele eden Bilal Başacıkoğlu, 7 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

