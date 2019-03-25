SPOR

Bilal Başacıkoğlu: Sahalara geri dönmek için sabırsızlanıyorum

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 25.03.2019 09:43 | Son Güncelleme

İstikbal Mobilya Kayserispor’un başarılı ve genç oyuncusu Bilal Başaçıkoğlu, sakatlığının ardından yeniden sahalara dönmek için gün sayıyor.

Bilal Başacıkoğlu: Sahalara geri dönmek için sabırsızlanıyorum

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor’da ameliyat olan gurbetçi oyuncu Bilal Başaçıkoğlu çalışmalarını takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde sürdürüyor.

Lige verilen milli ara ve yerel seçimler nedeniyle çalışmalarını günde tek antrenmanla sürdüren İstikbal Mobilya Kayserispor’da keyifler ve moraller yerinde. Belinden yaşadığı sıkıntı nedeniyle ameliyat olan haftalardır sahalardan uzak kalan Bilal Başaçıkoğlu, yeniden sahalara dönmek için adeta sabırsızlanıyorum. Bilal, takımdan ayrı çalışmalarını fizyoterapist eşliğinde hazırlanan özel program eşliğinde çalışmalarına devam ediyor.

Bilal Başaçıkoğlu yaptığı açıklamada, “Çalışmalara başladık ve yeniden sahalarda olmayı çok özledim. Çalışmalarımı hazırlanan programlar eşliğinde özel olarak sürdürüyor. Hem çalışmalarım hem de tedavim çok iyi gidiyor. Sahalara geri dönmek için sabırsızlanıyorum” diye konuştu.

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