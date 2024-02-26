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Bilal Erdoğan'ın eşinin dedesinin cenazesi, Kocaeli'de toprağa verildi

AA AA
26.02.2024 15:48
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İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'ın eşi Reyyan Erdoğan'ın dedesinin cenazesi, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde defnedildi.

Yaşlılığa bağlı nedenlerle dün İzmit'teki ikametinde 91 yaşında vefat eden 3 çocuk babası Ali Uzuner'in cenazesi, tarihi Pertev Mehmet Paşa Camisi'ne (Yeni Cuma) getirildi.

Burada, Reyyan Erdoğan'ın babası Orhan Uzuner, Bilal Erdoğan ve aile yakınları, taziyeleri kabul etti.

İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu tarafından öğle vakti kıldırılan namazın ardından Uzuner'in cenazesi, Bağçeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Uzuner'in çocukları, ailesi ve yakınları, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Sami Çakır, Veysal Tipioğlu, Sadettin Hülagü, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus ve vatandaşlar katıldı.

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Kocaeli İzmit cenaze Bilal Erdoğan orhan uzuner

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