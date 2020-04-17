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Bilal Kalyoncu çekimler için İzmir’i seçti

İZMİR HABERLERİ  | 17.04.2020 14:05 | Son Güncelleme

Yapımcılığını ve yönetmenliğini Bilal Kalyoncu’nun üstlendiği 14 milyon TL bütçeli ’Malazgirt 1071: Bizans’ın Kıyameti’ filminin çekimlerinin bir kısmı İzmir’de yapılacak.Geçtiğimiz ekim ayında çekimlerine Konya’da ünlü oyuncu kadrosuyla başlanan ’Malazgirt 1071: Bizans’ın Kıyameti’ filmi ilk günden çok ses getirmişti.

Bilal Kalyoncu çekimler için İzmir’i seçti

Yapımcılığını ve yönetmenliğini Bilal Kalyoncu’nun üstlendiği 14 milyon TL bütçeli ’Malazgirt 1071: Bizans’ın Kıyameti’ filminin çekimlerinin bir kısmı İzmir’de yapılacak.
Geçtiğimiz ekim ayında çekimlerine Konya’da ünlü oyuncu kadrosuyla başlanan ’Malazgirt 1071: Bizans’ın Kıyameti’ filmi ilk günden çok ses getirmişti. Vildan Atasever ve Cengiz Coşkun’un gibi ünlü isimlerin de yer aldığı filmin çekimlerine dünyayı saran korona virüs salgını yüzünden ara verildi. Önümüzdeki haftalarda çekimler ise hızlandırılmış bir şekilde İzmir’de yapılacak. 2 ay daha sürecek olan çekimler İzmir’in çeşitli ilçelerinde yapılacak. Filmdeki savaş sahneleri için 100 atın kullanılacağı çekimler için heyecanlı olduğunu söyleyen Bilal Kalyoncu, “Film setinde yaklaşık 250 kişi çalışacak. İzmir’in tarihi ve güzel yerlerindeki çekimler hız kesmeyecek. Tarihimizi unutturmayacak bir film olacağına inanıyoruz” dedi.

Bilal Kalyoncu çekimler için İzmir’i seçti

Bilal Kalyoncu çekimler için İzmir’i seçti

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