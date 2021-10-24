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Bilardo Federasyonunda Ersan Ercan yeniden başkan seçildi

24.10.2021 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilardo Federasyonunda Ersan Ercan yeniden başkan seçildi

Türkiye Bilardo Federasyonu 5. Genel ve Mali Olağan Genel Kurulu'nda, Ersan Ercan yeniden başkanlığa seçildi.

Ankara Gölbaşı Bilardo Tesisleri'nde gerçekleştirilen genel kurula 88 delege katıldı. Tek aday olarak seçimlere katılan Ercan, kullanılan oyların 84'ünü aldı, 4 oy ise geçersiz sayıldı.

Başkan Ersan Ercan genel kurulda yaptığı konuşmada, yeni kurulan tesislerinde ilk kez delegelerle bir araya geldikleri için mutlu olduğunu söyledi.

Gölbaşı Bilardo Tesisleri'nin dünyada sayılı tesisleri arasında yer aldığını anlatan Ercan, "Bu tesisin dünyada çok fazla bir örneği yok. O açıdan çok mutlu ve gururluyuz. 4 Kasım'da burada Türkiye şampiyonamız başlıyor. Ondan sonra burada sürekli bir bilardo şöleni olacak. Şubat ayında da Avrupa Milli Takımlar şampiyonası ve Dünya Kupası da burada oynanacak. Beni tekrar aday gösteren delegelerimize camiamız adına teşekkür ederim." diye konuştu.

Ersan Ercan'ın başkanlığındaki Türkiye Bilardo Federasyonunun yönetim kurulunda şu isimler yer aldı:

Abdulkadir Şener, Yağmur Arslan, Halim Doruk, Muhammed Leysi, Cengiz Deveci, Nurullah Genç, İhsan Delibaş, Mustafa Demirci, Ece İmge Yılmaz, Murat Tüzül, Miray Koraltürk, Hayrettin Özçelik, Bülent Zent, Nurettin Karakurt.

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