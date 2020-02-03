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Bilardoya bayan ilgisi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 03.02.2020 18:18 | Son Güncelleme

Adıyaman’da son yıllarda bilardo sporuna bayanların ilgisi artıyor.Adıyaman, bayan sporcuların bilardoya ilgisi ve bu spor dalında gösterdikleri başarılı ve azimli çalışmalar nedeniyle 2017 yılında örnek il seçildi.

Bilardoya bayan ilgisi

Adıyaman’da son yıllarda bilardo sporuna bayanların ilgisi artıyor.
Adıyaman, bayan sporcuların bilardoya ilgisi ve bu spor dalında gösterdikleri başarılı ve azimli çalışmalar nedeniyle 2017 yılında örnek il seçildi. 15-29 Şubat tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilecek olan 1. Etap 3 Bant Türkiye Bilardo Şampiyonasına Adıyaman’dan 6’sı bayan, 9 sporcu katılacak.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün Gençlik Merkezinde çalışmalarını sürdüren bilardocular, turnuvaya gitmek için sponsor arıyor.
Türkiye Bilardo Federasyonu Adıyaman İl Temsilcisi Mehmet Yağar, bu yıl 9 kişilik bir ekiple Adıyaman’ı temsil edeceklerini belirterek, “Yılda ortalama üç turnuvaya katılıyoruz. İş dünyasından sponsor desteği alınırsa daha büyük başarılara imza atabilir. Bayan sporcularımız başarılara imza atıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü desteğinin yanında iş adamlarımızın da sponsor katkısı vermesini bekliyoruz” dedi.

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Bilen Eczanesi
Merkez
Öncel Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Merkez
Fatih Eczanesi
Besni
Önder Eczanesi
Golbasi
Selçuk Eczanesi
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