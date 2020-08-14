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Bilbilan yaylasında sisle gelen masalsı güzellik

ARDAHAN HABERLERİ  | 14.08.2020 09:40 | Son Güncelleme

Bilbilan yaylasında sisle gelen masalsı güzellik

Ardahan ile Artvin sınırındaki Bilbilan yaylasındaki sisin sunduğu manzaralar, görenleri hayran bırakıyor.

Bölgede bir süredir etkili olan sıcak havada Ardahan-Artvin sınırında yükselen ünlü Bilbilan yaylasını sis bürüdü.

Aralıklarla etkisini sürdüren sis özellikle 2 bin 580 rakımdaki Bilbilan yaylasını masalsı bir havaya soktu.

Bilbilan yaylasındaki vatandaşlardan Volkan Yıldız, AA muhabirine yaz aylarında özellikle burayı tercih ettiklerini belirterek, "Şu an burada insanlar üşüyor, hava serin, manzara ise harika. Bilbilan, sıcak havada bunalanların gelip yaşaması ve görmesi gereken yer." dedi.

Öte yandan sisin etkisi attırdığı Ardahan-Ardanuç kara yolunda görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

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