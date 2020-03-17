Bilboardlarda ’Corona’ uyarısı

Merkezi Kayseri’de bulunan ve İstanbul ile Hannover şehirlerinde şubesi bulunan Bluport Reklam Ajansı, Corona virüsüne karşı insanları açık hava mecrası olan billboardlarda ‘bugün elinizi yıkadınız mı?’, ‘bugün eğlenmeye ara verdiniz mi?’ gibi cümlelerle uyarıyor.

"Bugün corona selamı verdiniz mi"

Bluport Reklam Ajansı, Corona virüsüne karşı insanları açık hava mecrası olan billboardlarda ‘bugün elinizi yıkadınız mı?’, ‘Bugün eğlenmeye ara verdiniz mi?’ ve ‘Bugün Corona selamı verdiniz mi?’ gibi cümlelerle uyarıyor.

"Bazı şeylerin reklamdan çok daha önemli olduğunu biliyoruz"

Bluport Creative Reklam Ajansı Başkanı Doğan Tekatlı, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Hepimiz; sokakta, evde, okulda, iş yerimizde kısacası baktığımız her yerde bir şekilde reklamlarla karşılaşıyoruz. Ve maruz kaldığımız bu reklamlar bir şekilde bilinçaltımıza işliyor ve satın alma duygumuzu tetikliyor. Çünkü, gerçekten etki boyutu çok yüksek. Fakat, bizler her ne kadar bu sektörün içinde olsak da bazı şeylerin reklamdan çok daha önemli olduğunu biliyoruz. Hele ki, konu sağlık olunca bu duruma kayıtsız kalamayız” diye konuştu.