Bilecik 2. Amatör Lig kur’aları çekildi

Bilecik 2. Amatör Ligi 2020 sezonu için fikstür kura çekimleri, 13 takımın temsilcisinin katılımı ile yapıldı.

Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) il binasında 2. Amatör Lig’e katılacak 13 takımın kulüp başkanı ve yöneticilerinin katıldığı kura çekimi ile 2020 sezonunda oynanacak maçlar belli oldu.

Kura çekimi öncesi Bilecik’teki spor kulüplerinin sorunları ele alınırken, 2020 sezonunun 4-5 Nisan tarihlerinde başlayacağı belirtildi. Tüm takımlara başarılar dileyen Bilecik Amatör Spor Kulübü Federasyonu Başkanı Nusret Tosun, "Hedefsiz hiçbir şey olmaz, hedefiniz şampiyonluk7 olması lazım. Ben öncelikle iyi bir lig olmasını centilmence bir lig olmasını temenni ediyorum. Bütün kulüplerimize de başarılar diliyorum. Başvuru yapan 13 takımı A ve B grubuna ayırdık. Bunları sizler Bilecik ve Bozüyük grupları olarak adlandırıyorsunuz. A grubu 6 takım, B grubu ise, 7 takımdan oluşacak. Maçlar çift devreli deplasmanlı oynanacak. Geçtiğimiz seneler gibi yaptığımız gruplardan 1 ve 2’inci olan takımları çarpmaz eleme sistemli değil, kulüplerin istediği doğrultusunda ligi şampiyon bitiren takım direk Bilecik 1. Amatör Lig’e çıkacak. Sizlerden ricam lig başladıktan sonra ilk 4-5 hafta puan alamayan takımlar ligden çekiliyor, bunlar olmasın. Bu yıl bunun için bir yaptırımımız olacak. Lig 4-5 Nisan günleri başlayacak. Ben şimdiden tüm kulüplerimize başarılar diliyorum" dedi.

Öte yandan A grubunda, Kürespor, Küplüspor, Ertuğrulspor, Yeniköyspor, Kınıkspor ve Çaltıspor’dan oluştu. B grubu ise, Dodurgaspor, Kurtköyspor, Kandillispor, Cihangazispor, 4 Eylülspor, Demirköyspor ve Karaköyspor’dan oluştu.

