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Bilecik Aşağıköy'deki karantina kaldırıldı

BİLECİK HABERLERİ  | 19.04.2020 23:41 | Son Güncelleme

Bilecik Aşağıköy'deki karantina kaldırıldı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te merkeze bağlı Aşağıköy köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun Vali Bilal Şentürk başkanlığında toplandığı belirtildi.

Söz konusu köyde 14 günlük karantina süresinin tamamlandığı aktarılan açıklamada, "Aşağıköy köyünde 14 günlük karantina süresince sağlık kontrolleri yapılmış olup, herhangi bir yeni Kovid-19 enfeksiyonu vakasına rastlanmadığından karantinanın sona erdirilmesine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Aşağıköy köyünde Kovid-19 tespit edilmesi nedeniyle, bu enfeksiyonun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla 5 Nisan'da karantina uygulanmasına karar verilmişti. Köye giriş-çıkışlar izne bağlı olarak sağlanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Bilecik Karantina koronavirüs

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