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Bilecik ASKF Başkanı Tosun: "TFF 2, 3 ve Bölgesel Amatör Lig’lerde kalan maçlar oynanmayacak"

BİLECİK HABERLERİ  | 01.07.2020 13:23 | Son Güncelleme

Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Nusret Tosun, TFF 2, 3 ve Bölgesel Amatör Lig’lerde kalan maçların oynanmayacağı söyledi.Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Nusret Tosun, TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1.

Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Nusret Tosun, TFF 2, 3 ve Bölgesel Amatör Lig’lerde kalan maçların oynanmayacağı söyledi.
Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Nusret Tosun, TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan, TFF İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Volkan Can ve 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkan Vekili Cengiz Günaydın ile yöneticilerinin katıldığı toplantı sonrasında alınan karara göre TFF 2, 3 ve Bölgesel Amatör Lig’lerde kalan maçların oynanmayacağını söyleyerek, şöyle devam etti:

"Toplantıda kulüpler, liglerin oynanmamasını talep ederken, nasıl tescil edileceğini TFF Yönetim Kurulu’na bırakmıştır. Kulüp temsilcileri ile karşılıklı mutabık kalındığı üzere, söz konusu talebi TFF Yönetim Kurulu değerlendirmiş olup, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig, ayrıca Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’lerin oynatılmamasına karar vermiştir. TFF’nin liglerin tescil formatı ile ilgili kararı önümüzdeki günlerde açıklanacaktır. Kararın kulüplerimiz ve Türk futbolu için hayırlı olmasını dileriz."

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