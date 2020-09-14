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Bilecik ASKF Başkanı Tosun’dan açıklama

BİLECİK HABERLERİ  | 14.09.2020 12:30 | Son Güncelleme

Bilecik Amatör Spor Kulüpler Federasyonu Başkanı (ASKF) Nusret Tosun, amatör liglerin akıbeti hakkında önümüzde hafta bir açıklamanın yapılacağı belirterek, "Resmi açıklama dışında yapılacak açıklamalara itibar etmeyiniz" dedi.Tosun yaptığı yazılı açıklamada, "Dün toplanan TFF Amatör İşler Kurulu 2020-2021 sezonu amatör ligler ile ilgili yaptığı toplantı sonunda alınan kararlar oldu.

Bilecik ASKF Başkanı Tosun’dan açıklama

Bilecik Amatör Spor Kulüpler Federasyonu Başkanı (ASKF) Nusret Tosun, amatör liglerin akıbeti hakkında önümüzde hafta bir açıklamanın yapılacağı belirterek, "Resmi açıklama dışında yapılacak açıklamalara itibar etmeyiniz" dedi.
Tosun yaptığı yazılı açıklamada, "Dün toplanan TFF Amatör İşler Kurulu 2020-2021 sezonu amatör ligler ile ilgili yaptığı toplantı sonunda alınan kararlar oldu. Bu kararlar ülkemizde ve dünyada etkileri devam etmekte olan Covid-19 salgın hastalığının seyri, hastalığa bağlı Sağlık Bakanlığımızın aldığı tedbirler ve uyguladığı talimatlar ile TFF Sağlık Kurulu’nun önerileri çerçevesinde TFF Yönetim Kurulu’nun onayı ile resmi açıklama önümüzdeki hafta yapılacaktır. Resmi açıklama dışında yapılacak açıklamalara itibar etmeyiniz" dedi.

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