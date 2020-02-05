Bilecik Belediye Meclisi Şubat ayı 1’inci birleşimini gerçekleştirdi

Bilecik Belediye Meclisi, Şubat ayı 1’inci oturumunda 12 gündem maddesi görüşüldü.

Bilecik Belediyesi Şubat ayı 1’inci birleşimi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin başkanlığında yapıldı.

Meclis toplantısının ilk maddesi içkili yer bölgelerine ilave yeni yerlerin belirlenmesi oldu. Bu gündem maddesi oy çokluğuyla İmar Komisyonuna gönderildi. Birleşimin ikinci gündem maddesi olan ’içkili yer bölgesi tayin ve tespiti yapılabilmesi için iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına’ ilişkin yönetmeliğin 30’uncu maddesinin (a) bendinde belirtilen yerlerin mesafelerini belirlenmesi konusunda görüşülmesi yine oy çokluğuyla İmar Komisyonuna sevk edildi.

Gündemin üçüncü maddesinde ise 2020 mali yılı içinde ödemesi devam eden banka borç stokunun değerlendirilerek, yeniden yapılandırılması, belediyenin hizmetlerinde kullanılmak üzere araç satın alınması ve diğer ihtiyaçlarda kullanılmak üzere borçlanma konusunda belediye başkanına yetki verilmesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Gündemin 4’üncü maddesi ise ölçü ve ölçü aletlerinden alınacak muayenene damgalama ücret tarifesinin belirlenmesi oldu. Ölçü ve ölçü aletlerinden alınacak muayene ve damgalama ücret yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin 3’üncü maddesinde belirtilen ölçü ve ölçü aletlerinden alınacak muayene ve damga ücret tarifesi uygulanmasına ve bundan sonraki yıllarda da çıkacak yönetmelik esaslarına göre uygulanmasının devam etmesi oy birliğiyle kabul edildi.