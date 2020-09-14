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Bilecik Belediyesi asfalt çalışmalarına başlıyor

BİLECİK HABERLERİ  | 14.09.2020 16:36 | Son Güncelleme

Bilecik Belediyesi tarafından başta şehir merkezi olmak üzere Hürriyet ve Bahçelievler mahallesinde gerçekleştirilen yağmur suyu altyapı çalışmaları sonrası asfaltlama çalışmaları başlıyor.Avrupa standartlarında gerçekleştirilen ve şehrin altyapı sorununu kökten çözecek olan altyapı çalışmalarında asfaltlama işi için gerekli işlemler tamamlandı.

Bilecik Belediyesi asfalt çalışmalarına başlıyor

Bilecik Belediyesi tarafından başta şehir merkezi olmak üzere Hürriyet ve Bahçelievler mahallesinde gerçekleştirilen yağmur suyu altyapı çalışmaları sonrası asfaltlama çalışmaları başlıyor.
Avrupa standartlarında gerçekleştirilen ve şehrin altyapı sorununu kökten çözecek olan altyapı çalışmalarında asfaltlama işi için gerekli işlemler tamamlandı. Şehir merkezindeki işlek noktaların yanı sıra Hürriyet Mahallesi’ndeki kapalıpazar ve Bahçelievler Mahallesi’ndeki Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen altyapı çalışmalarında asfaltlama işinin, 15 Eylül Salı günü başlayacağı bildirildi.

"Çalışmaların başlamasıyla meydana gelen toz ve görüntü kirliliği de ortadan kalkmış olacak"
Konu hakkında açıklama yapan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik halkının sabrettiğinize değecek bir çalışmayı gerçekleştireceklerini belirterek, "Yaklaşık 3 ay önce başladığımız ve sabrettiğimize değecek dediğimiz çalışmamızda asfaltlama aşamasına geldik. Şehir merkezi başta olmak üzere diğer alanlarda altyapı çalışması tamamlanan ve gerekli zaman aşımı gerçekleşen noktalarda ekiplerimiz tarafından asfaltlama çalışmaları başlayacak. Çalışmaların başlamasıyla meydana gelen toz ve görüntü kirliliği de ortadan kalkmış olacak. Çalışmalarımızın şehrimize ve halkımıza güzellikler getirmesini diliyorum. Bu süre zarfında bizleri anlayışla karşılayan tüm hemşehrilerime teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

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